Le Président du Mali remercie SM le Roi pour le soutien constant du Maroc à la souveraineté du Mali

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a été reçu en audience, vendredi à Bamako, par Son Excellence, le Général d’armée Assimi Goita, Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali.

Lors de cette audience, qui intervient en marge des travaux de la 4e session de la Commission mixte de coopération maroco-malienne, le Chef de l’État a remercié Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour la position constante et cohérente du Royaume du Maroc en faveur de la souveraineté, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale de la République du Mali.

Le Président malien s’est également félicité des liens d’amitié et de solidarité existant entre les deux pays, tout en exprimant ses remerciements à Sa Majesté le Roi pour Son soutien multiforme au Mali.

Le Chef de L’État malien s’est réjoui du développement des relations bilatérales et a exprimé la volonté de la République du Mali de travailler avec le Royaume du Maroc pour les renforcer davantage dans tous les domaines.

LR/MAP