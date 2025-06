Rabat | Entretiens maroco-ghanéens sur la coopération dans les domaines du transport et de la logistique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, des moyens de renforcer la coopération dans les domaines du transport et de la logistique.

Lors de cette réunion qui s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de la République du Ghana à Rabat, Mme Charity Gbedawo, les deux ministres ont salué l’excellence des relations de coopération qui unissent le Maroc et le Ghana, tout en louant les efforts déployés par les deux États pour la promotion de la coopération Sud-Sud.

Cette rencontre a constitué une occasion pour explorer les opportunités de renforcement de la coopération entre les deux pays dans les secteurs du transport et de la logistique, notamment en matière de connectivité aérienne, de transport maritime et de logistique.

À l’issue de cette rencontre, M. Kayouh a exprimé, dans une déclaration à la MAP, sa satisfaction quant à la qualité des relations entre le Maroc et le Ghana, notamment à la suite de la mise en place d’un mécanisme d’autorisation de voyage en ligne, mettant en avant les grands chantiers en cours au Maroc.

Et de préciser que des hommes d’affaires ghanéens auront l’occasion de rencontrer directement les acteurs impliqués dans ces chantiers.

Le ministre est revenu également sur la coopération académique notamment l’accueil d’étudiants ghanéens dans les établissements de formation maritimes et les instituts de formation des pilotes et des contrôleurs aériens, ainsi que sur la coopération en matière de transport aérien visant à renforcer les liaisons entre Casablanca et Accra.

De son côté, M. Ablakwa a souligné, dans une déclaration similaire, que les deux parties œuvrent pour promouvoir leur coopération dans les secteurs maritime, ferroviaire et aérien, précisant que Royal Air Maroc compte augmenter ses vols directs vers le Ghana pour assurer une liaison quotidienne.

Il a également salué la mise en place du mécanisme en ligne d’”autorisation de voyage” dans la perspective de supprimer l’obligation de visa entre le Maroc et le Ghana, relevant que cette mesure vise à stimuler le commerce, le tourisme et les échanges entre les peuples des deux nations.

Par ailleurs, M. Ablakwa a évoqué les projets routiers visant à connecter le nord et l’ouest du Ghana, ainsi que la relance de la compagnie Ghana Airways et l’expansion des ports, en collaboration avec le Maroc.

LR/MAP