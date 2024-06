Partager Facebook

A l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, a adressé des cartes de vœux et de félicitations à Ses frères Leurs Majestés, Excellences et Altesses, Souverains, Présidents et Emirs des pays islamiques.

Le Souverain leur exprime, dans ces cartes, Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de davantage de santé et de bonheur.

LR/MAP