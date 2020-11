Sahara | Le Bahreïn annonce l’ouverture prochaine d’un Consulat général à Laâyoune

Partager Facebook

SM le Roi Mohammed VI a reçu, jeudi 26 novembre 2020, un appel téléphonique de la part du Roi de Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa.

Cet appel s’inscrit dans le cadre des relations fraternelles sincères et de l’estime réciproque unissant les deux Souverains et les deux Familles Royales, et traduit l’approche de consultation et de coordination permanentes entre les deux leaders ainsi que les relations de coopération fructueuse et de solidarité continue entre les deux pays frères.

A cette occasion, le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa a informé le Souverain de la décision du Royaume de Bahreïn d’ouvrir un consulat général dans la ville de Laâyoune, une décision qui fera l’objet de coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Lors de cet appel, le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa a salué les décisions ordonnées par le SM Roi Mohammed VI dans la région de Guergarate, au Sahara marocain, et qui ont abouti à une intervention décisive et efficace pour préserver la paix et la stabilité dans cette partie du territoire national, et à garantir un flux normal et sécurisé des personnes et des biens entre le Maroc et la Mauritanie.

SM le Roi Mohammed VI a exprimé à SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, ses vifs remerciements suite à cette décision, qui traduit la solidarité continue entre les deux pays frères, ainsi que sa haute considération pour les positions constantes du Royaume de Bahreïn, soutenant l’intégrité territoriale et l’unité nationale du Maroc.

Cette annonce intervient moins de trois semaines après l’inauguration du Consulat général des Emirats Arabes Unis à Laâyoune. Une décision qui avait été prise suite à l’entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nahyane, prince héritier d’Abou Dhabi. Lors d’un appel téléphonique avec SM le Roi Mohammed VI, le Roi Abdallah II, avait lui aussi, exprimé le souhait du Royaume Hachémite de Jordanie, d’ouvrir un Consulat général à Laâyoune.

LR