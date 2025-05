Le Prince Héritier Moulay El Hassan préside le déjeuner offert par le Roi à l’occasion du 69e anniversaire des FAR

Partager Facebook

Sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu L’assiste, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, mercredi au Cercle Mess Officiers de Rabat, le déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, à l’occasion du 69e anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).

A son arrivée, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a été salué par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud, avant de passer en revue un détachement du Bataillon du Quartier Général qui rendait les honneurs, indique un communiqué de l’État-Major Général des Forces Armées Royales.

Son Altesse Royale a ensuite été salué par le Chef du Gouvernement, le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, le Général de Corps d’Armée, Commandant la Gendarmerie Royale, le Général de Brigade, Chef du 3e Bureau des FAR, le Général de Division Aérienne, Inspecteur des Forces Royales Air, le Contre-Amiral, Inspecteur de la Marine Royale et le Colonel-Major, Commandant d’Armes Délégué de la Place de Rabat-Salé.

Ont pris part à ce déjeuner, le Chef du Gouvernement, les Présidents des deux Chambres du Parlement, des Conseillers de Sa Majesté le Roi, le premier président de la Cour de cassation, Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du Ministère public, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, des membres du Cabinet Royal, les Officiers supérieurs de l’État-Major Général des FAR, les Attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, et d’autres personnalités civiles et militaires.

Le 69e anniversaire de la création des FAR a été célébré au niveau des différentes Places d’Armes, Garnisons, Unités et Contingents des FAR, à travers des cérémonies marquées, notamment par la levée des couleurs, la lecture de l’Ordre du Jour adressé par Sa Majesté le Roi aux membres des Forces Armées Royales, et la remise de décorations ainsi que des défilés des troupes.

LR/MAP