Séisme au Maroc | Messages de remerciements et de gratitude de SM le Roi

SM le Roi adresse un message de remerciements au Roi Felipe VI d’Espagne

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de remerciements et de gratitude à SM le Roi Felipe VI d’Espagne, suite à la participation d’un contingent de l’Unité militaire de secours de ce pays aux efforts de recherche et de sauvetage déployés après le séisme qui a frappé, le 8 septembre, la région d’Al Haouz.

Dans ce message, SM le Roi exprime à LLMM le Roi Felipe VI d’Espagne et la Reine Letizia, Ses plus sincères remerciements et gratitude pour leurs sentiments de compassion et de solidarité à l’égard du peuple marocain, suite au séisme douloureux qui a frappé la région d’Al Haouz.

Le Souverain a exprimé, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses vifs remerciements et Sa profonde reconnaissance à SM le Roi Felipe VI d’Espagne pour le soutien de son pays, saluant la participation active du contingent de l’Unité militaire de secours d’Espagne aux opérations de recherche et de secours effectuées dans les zones sinistrées, en parfaite synergie avec les équipes marocaines.

« Cette initiative fraternelle de la part de votre pays restera ancrée à jamais dans l’histoire de l’amitié et des relations de coopération et de bon voisinage excellentes qui unissent les Royaumes du Maroc et d’Espagne », conclut SM le Roi.

SM le Roi remercie le Président du gouvernement espagnol par intérim

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de remerciements et de gratitude au président du gouvernement du Royaume d’Espagne par intérim, M. Pedro Sanchez, suite à la participation d’un contingent de l’Unité militaire de secours espagnole aux efforts de recherche et de sauvetage déployés après le violent séisme qui a frappé la région d’Al Haouz.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Sa profonde gratitude et Ses vifs remerciements à M. Sanchez et, à travers lui, aux membres du gouvernement de son pays, pour leur « grand soutien au Royaume du Maroc, à la suite du violent tremblement de terre qui a frappé la région d’Al Haouz, le 8 septembre courant ».

SM le Roi a exprimé Sa haute appréciation de l’esprit de solidarité sincère dont a fait montre le Royaume d’Espagne ami, Roi, gouvernement et peuple, à l’égard du Maroc, et qui a été clairement illustré à travers la participation du contingent de l’Unité militaire de secours espagnole aux opérations de recherche et de secours dans les zones sinistrées, avec noblesse, abnégation et efficacité et dans une parfaire synergie et cohésion avec les équipes marocaines.

Par la même occasion, le Souverain a exprimé au président du gouvernement espagnol par intérim toute Sa fierté des relations d’amitié et de coopération distinguées unissant les Royaumes du Maroc et d’Espagne.

SM le Roi adresse un message de remerciements et de gratitude à SM le Roi Charles III

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de remerciements et de gratitude à SM Charles III, Roi du Royaume Uni, pour la participation d’une équipe de recherche et de secours britannique aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme du 08 septembre.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses vifs remerciements et Sa profonde gratitude à SM le Roi Charles III et à la Reine Camilla pour leurs sincères sentiments de compassion exprimés à la suite du séisme douloureux qui a frappé la région d’Al Haouz.

SM le Roi a hautement salué la position noble de SM le Roi Charles III et l’initiative solidaire et généreuse du gouvernement du Royaume Uni portant sur la mobilisation des membres de son équipe internationale de recherche et de secours pour aider leurs amis marocains dans les opérations de secours et de sauvetage au niveau des zones sinistrées, faisant preuve d’une grande compétence et d’un professionnalisme efficace.

SM le Roi a réaffirmé Sa profonde fierté des liens d’amitié solide et d’estime mutuel reliant les deux Souverains, à titre personnel, et les deux Familles Royales, ainsi que des relations séculaires excellentes, fondées sur la coopération étroite et la solidarité permanente unissant le Royaume du Maroc et le Royaume Uni.

SM le Roi adresse un message de remerciements et de gratitude au Premier ministre du Royaume-Uni

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de remerciements et de gratitude au Premier ministre du Royaume-Uni, M. Rishi Sunak, suite à la participation d’une équipe de recherche et de secours de son pays aux efforts de secours déployés après le séisme du 08 septembre.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son propre nom et en celui du peuple marocain, Sa profonde gratitude pour la position solidaire et humanitaire noble du gouvernement du Royaume-Uni à l’égard du Royaume du Maroc, à la suite du tragique tremblement de terre qui a frappé la région d’Al Haouz.

Sa Majesté le Roi fait part à M. Rishi Sunak de Ses plus sincères remerciements et appréciation pour la participation efficace et efficiente de l’équipe internationale de recherche et de secours du Royaume-Uni dans les opérations de recherche et de secours menées dans les zones sinistrées.

Cette contribution reflète de manière claire les relations d’amitié solide, de coopération fructueuse et de solidarité continue unissant les deux pays, ainsi que l’attachement des deux peuples aux valeurs de solidarité, d’empathie et d’entraide, note le Souverain.

SM le Roi adresse un message de remerciements et de gratitude au président de l’État des Émirats Arabes Unis

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de remerciements et de gratitude à Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, président de l’État des Émirats Arabes Unis, pour la participation d’une équipe de recherche et de secours émiratie aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme du 08 septembre.

Dans ce message, le Souverain exprime à SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane Ses sincères sentiments de remerciement et Sa profonde reconnaissance pour les sincères sentiments de compassion du président émirati et sa solidarité active en soutien aux victimes du séisme douloureux qui a frappé la région d’Al Haouz.

SM le Roi exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses vifs remerciements et gratitude à SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane pour sa noble initiative humanitaire et généreuse de mobiliser une équipe de secours émiratie qui a été d’un soutien fort à ses frères marocains et illustré la solidité des liens d’affection constante et de fraternité sincère unissant les deux peuples frères.

Le Souverain réaffirme sa profonde fierté des liens d’amitié et de fraternité reliant SM le Roi à Son Altesse Cheikh Mohammed et les deux Familles, ainsi que des relations fraternelles solides entre les deux pays, fondées sur la coopération fructueuse et la solidarité active.

À cette occasion, le Souverain réitère au président de l’Etat des Emirats Arabes Unis l’expression de Ses remerciements et de Sa reconnaissance pour son soutien permanent à sa seconde patrie, le Royaume du Maroc.

Message de remerciements et de gratitude de SM le Roi à l’Emir de l’Etat du Qatar

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de remerciements et de gratitude à Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l’État du Qatar, suite à la participation d’une équipe de recherche et de secours qatarie aux efforts de secours et de sauvetage déployés après le violent séisme qui a secoué la région d’Al Haouz.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses sincères remerciements et Sa profonde gratitude à Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani pour le soutien noble apporté au Maroc à la suite du violent séisme qui a frappé la province d’Al Haouz, le 08 septembre dernier.

« Ce qui nous console et nous réconforte en cette douloureuse circonstance, c’est cet élan de solidarité sincère à l’adresse du Maroc de la part de pays frères et amis, dont l’État du Qatar, comme à son habitude », affirme le Souverain, saluant le soutien et l’aide généreux que ce pays a apporté, sous les hautes orientations de Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, au Royaume du Maroc.

A cet égard, SM le Roi a salué les efforts de l’équipe qatarie de recherche et de secours qui a fourni un grand soutien aux équipes marocaines, illustrant ainsi la particularité des relations qui unissent les deux pays et perpétuant les liens de fraternité, d’affection et de solidarité constante entre les deux peuples.

A cette occasion, le Souverain a réitéré à l’Émir du Qatar l’expression de Sa gratitude et de Son estime pour le soutien constant de Son Altesse à sa seconde patrie, le Royaume du Maroc.

LR/MAP