L’ONMT signe à Dubaï un accord de partenariat avec Emirates Airlines

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a signé, en marge du Salon du Marché du voyage arabe qui se tient actuellement à Dubaï, un accord de partenariat avec Emirates Airlines, visant à renforcer le flux de touristes vers le Maroc.

L’accord vise à renforcer l’attractivité du Maroc sur plusieurs marchés cibles et à pénétrer de nouveaux marchés grâce au réseau aérien.

Le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, a indiqué dans une déclaration à l’issue de la signature de la convention, que cette dernière s’inscrit dans le cadre du plan d’action de l’Office (light in action) pour la période 2023-2026, dont le développement du transport aérien est l’un de ses piliers, soulignant que ce partenariat contribuera à promouvoir la destination du Maroc, à accroître les flux touristiques vers le Royaume en provenance du Moyen-Orient et du continent asiatique, et à pénétrer de nouveaux marchés tels que l’Australie, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde en bénéficiant du réseau et de l’expérience d’Emirates Airlines.

Pour sa part, le vice-président des opérations commerciales pour l’Afrique d’Emirates Airlines, Badr Abbas, a déclaré que cet accord ouvre la voie à une plus grande coopération pour soutenir le développement du tourisme au Maroc, notant que pour répondre à la demande croissante, la compagnie a complètement reprogrammé ses vols à bord du Boeing A380 de son réseau vers le Maroc.

Il a ajouté qu’Emirates Airlines s’est engagée à accompagner le Maroc dans la réalisation de son objectif d’atteindre 17,5 millions de touristes d’ici 2026, en jouant un rôle majeur dans la promotion du tourisme.

Dans la lignée des circuits légers, l’accord stipule que l’ONMT entreprendra prochainement un circuit léger en Asie avec Emirates Airlines, à condition que ce circuit soit destiné aux marchés étrangers asiatiques.

Les deux parties ont également convenu d’établir une coopération commerciale et marketing, d’organiser plusieurs tournées promotionnelles sur le marché asiatique et d’organiser conjointement des événements liés aux relations publiques sur les principaux marchés de la région dans laquelle Emirates Airlines opère, dans le but d’ouvrir de nouvelles filiales de l’ONMT sur ces marchés stratégiques comme le Japon, l’Australie et l’Inde.

L’accord vise aussi à définir les axes de croissance de la compagnie dans les différentes destinations marocaines, avec la possibilité d’ouvrir des lignes directes, notamment en direction de Marrakech.

L’ONMT participe avec un pavillon distingué aux activités de la 30-ème édition du Salon du Marché du voyage arabe, qui a commencé lundi et se poursuit jusqu’à jeudi, avec la participation de plus de deux mille exposants et représentants de plus de 150 pays, et environ 80 entreprises actives dans le domaine des technologies du voyage dans le monde.

Le salon consacre plus de 2.000 mètres carrés de son espace à la technologie de l’industrie, ce qui représente une hausse de 54,7% de la participation du secteur par rapport à l’édition précédente.

Plus de 20 sessions et activités seront organisées au cours de cet événement international et jetteront la lumière sur comment les innovations modernes telles que l’intelligence artificielle, les mégadonnées et la troisième génération de l’internet offrent des processus fluides dans le domaine du développement professionnel et des paiements, ainsi que de l’accessibilité, du voyage durable et de l’amélioration de l’expérience client.

Lors de cet événement, plusieurs experts discuteront de la technologie en tant qu’instrument permettant des voyages durables, du rôle des applications et des sites en ligne dans l’atténuation de l’impact environnemental lors de l’achat et de la planification de voyages, des principales tendances affectant les voyages en 2023 et au-delà et de la façon dont l’industrie a bénéficié de l’innovation suite à la pandémie de Covid-19.

Le salon met en lumière l’avenir du voyage durable, conformément à son slogan “Travailler pour atteindre zéro émission nette”, alors que l’événement comprend, pour la première fois, un centre de développement durable qui discute et examine les dernières tendances et innovations en matière de voyage durable. Aussi, un concours de startups sera organisé à cette occasion.

Le salon met également à l’honneur les entreprises exposantes pour leur prise en compte de l’impact environnemental dans la conception de leurs pavillons et leurs efforts pour réduire leurs émissions de carbone.

