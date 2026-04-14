Approvisionnement | Une situation rassurante malgré les tensions internationales (M. Mezzour)

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Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, que la situation d’approvisionnement du marché national en produits de base est “rassurante”, malgré un contexte géostratégique et géopolitique marqué par des tensions.

En réponse à une question orale sur “l’approvisionnement du marché national en produits de base”, posée par le Groupe Authenticité et Modernité, M. Mezzour a indiqué que l’Exécutif suit de près la situation dans le cadre de la commission de veille, tant pour les produits énergétiques que pour les intrants alimentaires et industriels essentiels.

Il a précisé qu’à l’exception d’un nombre très limité de produits, pour lesquels des solutions existent, la situation générale de l’approvisionnement demeure rassurante.

S’agissant des prix, le ministre a relevé l’existence de difficultés concernant certains produits, notamment les carburants, ce qui a conduit le gouvernement à prendre des mesures visant à accompagner le pouvoir d’achat des citoyens.

En outre, il a fait savoir que certaines denrées alimentaires ont été affectées par les conditions climatiques, entraînant des perturbations de la production dans certaines régions du Royaume et se répercutant sur les prix. M. Mezzour a, à cet égard, rappelé que le gouvernement intervient actuellement pour rétablir l’équilibre entre production et approvisionnement.

Le ministre a également reconnu que la hausse des prix continue de peser sur les citoyens, affirmant que l’Exécutif est conscient de cette situation et déploie tous les efforts nécessaires pour en atténuer les effets sur le pouvoir d’achat des ménages.

LR/MAP