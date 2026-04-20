Al Haouz | Remise des prix aux vainqueurs de la 5e édition de la “Sonasid High Atlas Ultra Trail”

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La cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de la 5e édition de la course “Sonasid High Atlas Ultra Trail” a eu lieu dimanche à la commune d’Ouirgane (province d’Al Haouz).

L’édition de cette année, organisée par l’Association Amal pour le sport et le développement durable, a connu la participation de plus de 1.150 coureurs, dont 30 % de femmes, ainsi que la présence d’athlètes représentant 26 nationalités, traduisant le caractère international de cet événement sportif.

Les distances de la course étaient réparties en six catégories principales, à savoir 120 km, 80 km, 60 km, 42 km, 21 km et 10 km. Ces parcours ont été marqués par la diversité de leurs terrains, alternant entre reliefs escarpés et sentiers techniques, mettant à l’épreuve les capacités physiques et tactiques des participants.

Ainsi, le Marocain Saïd Aït El Kadi a remporté l’épreuve des 120 km, bouclant la distance, dont le départ a été donné depuis la région d’Imlil, en 17 h 11 min 20 s.

Dans la course des 80 km, Khalid Mouden (catégorie Hommes) s’est adjugé la première place en terminant en 11 h 34 min et 38 s, tandis que la Française Géraldine Prost (catégorie Dames) a remporté cette épreuve en parcourant la distance en 12h 5min 24 s.

Pour l’épreuve des 60 km, la victoire est revenue à l’Algérien Madjid Bentalha (hommes) et à la Française Charlotte D’Alençon (femmes), avec des temps respectifs de 7 h 27 min 43 s, et 8 h 47 min 21 s.

Dans la course des 42 km, les Marocains Noureddine Bachqi (Hommes) et Aziza Erraji (Dames) ont remporté l’épreuve, réalisant respectivement 4 h 39 min 36 s et 6 h 57 min 45 s.

Pour ce qui est de la course du 21 km, réservé aux coureurs élites, la victoire est revenue au Marocain Ahmed Ayyoub chez les hommes, en 1 h 41 min 44 s, tandis que la Marocaine Aziza El Amrany a terminé première chez les Dames en 2 h 25 min 10 s.

Quant à la course des 10 km, elle a été remportée par le Marocain Abdelali Bousselm chez les hommes (40 min 40 s), alors que la Marocaine Nadira El Abbady s’est classée première chez les femmes en 54 min 19 s.

Dans une déclaration à la MAP, la fondatrice et directrice de la course, Kaoutar Bendoumo, a affirmé que cette édition a connu un “grand succès”, tant au niveau de l’organisation que de la forte participation de coureurs de diverses nationalités.

Elle a ajouté que parmi les principales nouveautés de cette édition figure l’introduction de l’épreuve de 21 km, qualificative pour la course “Sierre-Zinal” en Suisse, l’une des plus célèbres compétitions de trail au monde, constituant une étape finale de la Coupe du monde de la discipline.

Elle a précisé que l’intégration de cette distance vise à attirer les coureurs de route et à les encourager à découvrir le trail, contribuant ainsi à élever le niveau de cette discipline au Maroc et à intégrer des athlètes disposant d’un fort potentiel compétitif.

Au-delà de son aspect compétitif, cet événement sportif ambitionne également de promouvoir des dimensions sociales et de développement, notamment à travers la valorisation du tourisme de montagne, la mise en avant des richesses naturelles de la région, ainsi que l’encouragement de la pratique des sports de plein air au Maroc.

LR/MAP