Le Maroc affronte la Norvège en amical le 7 juin prochain aux États-Unis (CDM 2026)

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La sélection nationale marocaine “A” affrontera son homologue norvégienne lors d’un match amical prévu le 7 juin au Sports Illustrated Stadium, dans la ville de Harrison (New Jersey), aux États-Unis.

Ce match amical s’inscrit dans le cadre de la préparation de l’équipe nationale du Maroc pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu à 20h00 (heure du Maroc), précise la même source.

LR/MAP