Maroc | Les industriels globalement optimistes pour les trois prochains mois (BAM)

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Les industriels marocains anticipent globalement un accroissement de la production et des ventes pour les trois prochains mois, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Ainsi, ils s’attendent à une hausse dans l’ensemble des branches hormis la “chimie et parachimie” et le “textile et cuir” où ils prévoient une baisse de la production, précise BAM dans sa récente note relative à l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie.

Toutefois, plus d’une entreprise sur quatre indique des incertitudes quant à l’évolution future de la production et des ventes, fait savoir la même source.

Ladite enquête de conjoncture de BAM fait également ressortir une amélioration de l’activité en mars dernier. La production et les ventes auraient augmenté et le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) se serait situé à 78%.

La production aurait enregistré une hausse dans la “chimie et parachimie” et dans la “mécanique et métallurgie”, une stagnation dans l’”agroalimentaire” et une baisse dans le “textile et cuir”.

Pour leur part, les ventes auraient progressé dans l’ensemble des branches. Par destination, elles auraient augmenté aussi bien sur le marché local qu’étranger.

S’agissant des commandes, elles auraient accusé un recul, recouvrant des baisses dans le “textile et cuir” et dans la “chimie et parachimie”, une stagnation dans l’”agroalimentaire” et une hausse dans la “mécanique et métallurgie”.

Pour leur part, les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans l’ensemble des branches à l’exception de la “mécanique et métallurgie” où ils se seraient établis à un niveau normal.

LR/MAP