Rabat | Lancement officielle des projets THAMM + Équipe France et PRIM 2

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Deux projets baptisés “THAMM+ équipe France” et le Programme régional des initiatives de la migration dans sa deuxième phase “PRIM2”, portant sur la migration légale, circulaire et vectrice de développement, ont été lancés, jeudi à Rabat, dans l’objectif de promouvoir une mobilité de travail légale, durable et mutuellement bénéfique entre le Maroc et la France.

Lancés par l’Union européenne (UE), la France et le Maroc, le premier projet “THAMM+ Équipe France” vise à structurer des parcours de mobilité professionnelle sécurisés entre le Maroc et la France, alors que le deuxième projet “PRIM2” permet l’ancrage des politiques migratoires dans les territoires.

Cette initiative, qui s’inscrit dans l’approche “Équipe Europe” portée conjointement par l’UE et la France, entend promouvoir une vision commune de la migration comme levier de développement économique, social et humain tout en incarnant une vision commune selon laquelle derrière chaque migration il y a une opportunité à saisir pour les individus, pour le Maroc et pour l’Europe.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, de l’ambassadeur de l’UE au Maroc, Dimiter Tzantchev, de l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier et de la directrice générale adjointe d’Expertise France, Cassilde Brenière.

S’exprimant à cette occasion, M. Sekkouri a affirmé que ces deux initiatives, complémentaires et convergentes, conjuguent la structuration de la mobilité professionnelle et le renforcement de l’inclusion des populations migrantes, traduisant ainsi une vision commune fondée sur la responsabilité partagée, la solidarité et la promotion du développement économique bénéfique.

Il s’agit d’une collaboration exemplaire qui vise à sécuriser les parcours de tous ceux qui cherchent à développer une expérience à l’international dans le cadre de la mobilité professionnelle, a-t-il souligné, mettant en avant l’engagement du Maroc dans la coopération avec l’UE en faveur d’une migration ordonnée, régulière et légale.

Pour sa part, M. Tzantchev a indiqué que ces projets constituent l’affirmation d’un modèle témoignant que “l’Union européenne, la France et le Maroc, quand ils agissent ensemble avec cohérence, ambition et des moyens à la hauteur, produisent des résultats concrets”.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre le Maroc et l’UE en matière de migration, fondé sur la responsabilité partagée, la protection des droits et le développement de voies de migration sûres et régulières, a relevé le diplomate européen.

“THAMM+Équipe France est l’illustration concrète du Partenariat des Talents : créer de la valeur pour les individus, pour le Maroc et pour l’Europe. L’UE s’engage à ce que la migration soit un pont entre nos sociétés- légale, sûre et mutuellement bénéfique”, a-t-il dit.

De son côté, M. Lecourtier a fait savoir que les deux projets interviennent dans la continuité de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile adoptée par le Maroc sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et qui fait du Royaume un modèle pour beaucoup de ses partenaires internationaux.

“Notre coopération migratoire se renouvelle avec ambition : faire de la mobilité un triple avantage aussi bien pour les individus et le Maroc que pour la France. ‘THAMM+Équipe France’ concrétise cette vision d’une migration positive et structurée, héritière de décennies de partenariat franco-marocain”, a-t-il poursuivi.

Mme. Brenière, a quant à elle, indiqué que “PRIM2”, réalisé en partenariat avec les régions du Souss-Massa et de l’Oriental, accompagne le processus de régionalisation de la politique migratoire, avec pour but d’accompagner les acteurs régionaux pour l’appropriation et la mise en ouvre au niveau local des politiques migratoires adoptées par le Maroc.

Pour ce qui est de THAMM+, inscrit dans l’initiative Partenariat des Talents de l’UE, il offre l’opportunité de créer des parcours structurés dans les secteurs de l’agriculture et de l’hôtellerie restauration, en couvrant l’ensemble du cycle migratoire, pré-départ, mobilité et retour avec une attention constante accordée aux droits des travailleurs, a-t-elle expliqué.

Le lancement conjoint de ces deux projets illustre la complémentarité des approches mises en œuvre dans le cadre de la coopération migratoire entre le Maroc, la France et l’UE, en combinant la structuration du parcours de mobilité professionnelle et la promotion de politiques territoriales inclusives.

LR/MAP