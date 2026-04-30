Sahara | L’Allemagne disposée à accompagner le développement économique dans les Provinces du Sud (M. Wadephul)

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L’Allemagne a exprimé sa disposition à accompagner le développement économique dans les Provinces du Sud du Royaume, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann David Wadephul.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de la deuxième session du Dialogue stratégique multidimensionnel Maroc-Allemagne, M. Wadephul a souligné “la disponibilité de l’Allemagne à accompagner le développement économique (dans les Provinces du Sud), afin d’atteindre un développement durable et de créer un environnement d’investissement favorable, notamment en encourageant davantage d’entreprises allemandes à s’y engager”.

Il a, dans ce sens, qualifié le Maroc de locomotive économique dans la région et relevé que les atouts économiques du Royaume, notamment dans le Sahara, sont de nature à renforcer davantage le partenariat entre les deux pays.

Le responsable allemand s’est, par ailleurs, félicité de l’adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité de l’ONU en octobre 2025, concluant qu’une “véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus prometteuse”.

Dans ce cadre, il a indiqué que l’Allemagne soutient les efforts du Conseil de sécurité et qui encourage “toutes les parties prenantes à s’engager à une résolution du conflit sur la base du plan marocain d’autonomie”, en vue de parvenir à une solution définitive à ce différend régional.

LR/MAP