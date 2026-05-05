Le Maroc préside à Berlin “Africa Day 2026” pour la 4e année consécutive

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Le Maroc a présidé, mardi à Berlin, la célébration de la journée de l’Afrique, pour la 4e année consécutive, une confiance renouvelée dans un pays dont l’engagement africain fait l’objet d’une stratégie, volontariste et innovante, menée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d’une coopération Sud-Sud solide au service des peuples africains.

Cette reconduction du Maroc à la tête du comité “Africa Day” du Groupe des ambassadeurs africains accrédités à Berlin reflète clairement la reconnaissance des pays africains de la justesse, de la pertinence et de la constance de cette stratégie Royale, a déclaré à la MAP l’ambassadeur du Maroc en Allemagne, Mme Zohour Alaoui.

La stratégie africaine de Sa Majesté le Roi se déploie au travers d’une solidarité agissante et d’une vision anticipative, qui fait du Maroc “un véritable et un indispensable trait d’union entre l’Europe et l’Afrique”, a souligné Mme Alaoui, présidente du comité “Africa Day” et du comité Politique du Groupe des ambassadeurs africains accrédités à Berlin.

La célébration de l’”Africa Day” s’est tenue au siège du ministère fédéral des Affaires étrangères, en présence du chef de la diplomatie allemande, Johann Wadephul, de l’ambassadeur du Royaume en Allemagne, Mme Zohour Alaoui, et de plusieurs membres du corps diplomatique africain accrédité à Berlin et du Parlement fédéral allemand (Bundestag).

LR/MAP