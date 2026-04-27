El Jadida abrite la 1ère édition du Festival culturel maroco-coréen

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La Maison du citoyen à El Jadida a abrité, dimanche, la 1ère édition du Festival culturel maroco-coréen, une manifestation culturelle célébrant les relations unissant les deux pays.

Organisé à l’initiative de la délégation provinciale de l’Entraide nationale à El Jadida en partenariat avec l’Agence coréenne de coopération internationale, cet événement s’inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs d’échange culturel et de l’ouverture sur des expériences internationales pionnières.

Cette manifestation, qui coïncide avec l’anniversaire de la création de l’Entraide nationale, s’inscrit également dans la vision stratégique de l’institution visant à dynamiser la scène culturelle locale et à renforcer les ponts de dialogue interculturel dans la ville.

Le programme de l’événement comprenait diverses activités destinées à différentes tranches d’âge, notamment des expositions d’artisanat marocain et d’arts culinaires locaux, ainsi que des ateliers d’arts plastiques visant à développer les talents des participants.

De son côté, l’Agence coréenne de coopération internationale a contribué à cette rencontre par des activités interactives, incluant des concours d’éloquence en langue coréenne, des expositions artistiques spécialisées, ainsi que des animations permettant au grand public de découvrir de près la culture coréenne, à travers l’essai de costumes traditionnels et la découverte de jeux populaires et des arts décoratifs.

À cette occasion, le délégué provincial de l’Entraide nationale à El Jadida, Houman Hatbi, a déclaré à la MAP que ce festival, inscrit dans le cadre du partenariat entre l’institution nationale et l’Agence coréenne de coopération internationale, constitue une vitrine mettant en valeur les différentes formes de partage culturel et social, ainsi que les spécificités des cultures marocaine et coréenne.

Il a ajouté que cette manifestation culturelle représente également une opportunité de promouvoir la dynamique locale en créant des espaces de loisirs et en permettant à la population locale de bénéficier de ce type d’activités, tout en favorisant un certain métissage culturel et en en faisant un levier de développement.

De son côté, Jeongseon Noh, volontaire au sein de l’Agence coréenne de coopération internationale, a souligné dans une déclaration similaire que cet événement constitue une occasion propice pour faire découvrir au public marocain les richesses et les spécificités de la culture coréenne.

Elle a ajouté que le festival offre aussi l’opportunité de profiter de nombreux jeux traditionnels coréens, tout en découvrant les cultures des deux pays, affirmant que de telles manifestations sont de nature à donner un nouvel élan aux relations entre les deux peuples.

La manifestation s’est clôturée par une cérémonie au cours de laquelle les lauréats du concours de dessin ont été primés et des certificats de reconnaissance ont été remis aux participants, dans une démarche visant à encourager l’excellence et l’innovation.

LR/MAP