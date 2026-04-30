M. Aziz Akhannouch reçoit le Secrétaire d’État–adjoint américain Christopher Landau

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, jeudi à Rabat, le Secrétaire d’Etat-adjoint des Etats-Unis, Christopher Landau, qui effectue une visite officielle au Maroc.

Ces entretiens, auxquels a pris part l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Maroc, Duke Buchan, ont été l’occasion d’examiner les moyens de consolider les relations stratégiques entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis, sous la conduite des deux chefs d’Etats, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président américain SEM Donald Trump, indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement.

Lors de cette rencontre, le Chef du gouvernement a exprimé la considération du Royaume du Maroc pour la position des Etats-Unis d’Amérique à l’égard de la question nationale, Washington ayant réitéré, mercredi, sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et mis l’accent sur son soutien constant à la proposition d’autonomie marocaine, qualifiée de base unique pour parvenir à une solution juste et permanente au différend autour du Sahara marocain, ajoute la même source.

M. Akhannouch a également salué le soutien par les Etats-Unis aux entreprises américaines désireuses d’investir dans les provinces du sud du Royaume, particulièrement dans les secteurs de l’hydrogène vert, du tourisme, de l’agriculture et des énergies vertes. Il a mis en lumière le rôle de premier plan que le Maroc peut jouer en tant que passerelle pour les investissements américains dans le continent africain, dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

Les deux parties ont par ailleurs passé en revue les opportunités pour développer des partenariats économiques, d’investissement et commerciaux entre le Maroc et les Etats-Unis et mis l’accent sur l’importance de la coopération bilatérale à travers notamment la Millenium Challenge Corporation (MCC) et l’International Development Finance Corporation (DFC), ainsi que sur l’importance de l’accompagnement et l’encadrement des activités des opérateurs américains dans le secteur social, particulièrement en matière d’éducation et de santé.

Ces entretiens ont en outre été l’occasion de rappeler la profondeur des relations bilatérales historiques, depuis la signature en 1787 du traité de paix et d’amitié maroco-américain et d’exprimer l’aspiration commune à des horizons prometteurs entre les deux pays amis, conclut le communiqué.

LR/MAP