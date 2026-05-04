Entretiens maroco-français sur le renforcement du partenariat stratégique dans le secteur forestier

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le renforcement du partenariat stratégique dans le secteur forestier a été au centre d’entretiens, lundi à Rabat, entre le directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy, et la ministre déléguée française chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, Éléonore Caroit.

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique d’excellence qui caractérise les relations entre les deux pays, portées par un partenariat historique, stratégique et multidimensionnel, fondé sur la confiance mutuelle, le respect réciproque et une vision partagée face aux grands enjeux environnementaux, climatiques et de développement durable.

À cette occasion, les deux responsables ont salué la qualité et la profondeur de la coopération maroco-française dans le secteur forestier, marquée depuis plus de trois décennies par la mise en œuvre de programmes structurants couvrant des domaines stratégiques tels que la gestion durable des aires protégées, la préservation de la biodiversité, la reforestation, la santé et la résilience des écosystèmes forestiers, l’aménagement des forêts urbaines et périurbaines, l’adaptation aux changements climatiques ainsi que le suivi et la valorisation des ressources forestières.

Cette rencontre a été l’occasion de mettre en avant les relations “exceptionnelles et stratégiques” entre le Royaume et l’Hexagone, liés par une coopération basée sur le respect mutuel et une vision commune sur les grandes questions de développement durable au niveau national et international, a déclaré M. Houmy à la presse.

L’entrevue a également permis d’aborder les résultats positifs des programmes de coopération “très diversifiée” entre les deux pays dans le secteur des forêts, notant qu’elle touche notamment aux reboisements, à l’aménagement des bassins versants et des parcs nationaux, à la santé et aux feux de forêts ainsi qu’à leur adaptation au changement climatique.

De son côté, Mme Caroit a indiqué que sa visite au Maroc vise “à valoriser nos partenariats, en particulier en matière de lutte contre les feux de forêt, mais également tout ce qui est du reboisement et de la forêt en général”.

“Ce sont des partenariats qui ont de l’impact, qui protègent les communautés, qui correspondent au développement des pays sans avoir à choisir entre le développement durable, le développement, l’adaptation au changement climatique et le développement économique”, a affirmé la responsable française.

En marge de ces entretiens, la ministre française et la délégation l’accompagnant ont effectué une visite au Centre de gestion des incendies de forêts et ont eu l’occasion de prendre connaissance des missions et modalités de fonctionnement de cette structure stratégique dédiée à la surveillance, la prévention et la lutte contre les incendies de forêt.

A cet égard, Mme Caroit a qualifié “d’absolument remarquables” les efforts du Maroc en matière de prévention, à travers le recours aux technologies de pointe, notamment avec l’utilisation de l’intelligence artificielle et de drones”, a indiqué Mme Caroit, à ce propos.

Selon un communiqué de l’ANEF, les échanges ont également permis de souligner l’importance stratégique du programme “Ghabati Hayati – Ma Forêt Ma Vie”, financé par l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 103 millions d’euros, en tant que première initiative majeure de coopération internationale dédiée à l’accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030”.

Ce programme constitue un levier structurant pour la modernisation de la gouvernance forestière, la gestion durable des forêts et des parcs nationaux, ainsi que pour l’accompagnement de la transition vers une économie bas carbone, résiliente et inclusive.

Dans ce cadre, les deux parties ont salué la qualité exemplaire du partenariat établi avec l’AFD, tout en prenant acte de la dynamique engagée pour la formulation d’un nouveau programme d’appui à la stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030”, dans une logique de continuité, de capitalisation des acquis et de montée en échelle des résultats obtenus.

Dans la dynamique de renforcement de la coopération maroco-française, le Projet de Jumelage porté par l’ANEF, avec l’appui de l’Union européenne, constitue un levier structurant de partenariat institutionnel et technique, favorisant la co-construction de solutions innovantes adaptées aux réalités du terrain.

Inscrit dans le cadre du programme “Al Ard Al Khadraa – Terre Verte”, ce projet traduit une ambition commune de promouvoir une gestion moderne, durable et résiliente des écosystèmes forestiers. “À cet égard, la France, en tant que chef de file du consortium européen, y joue un rôle déterminant aux côtés d’autres partenaires, notamment l’Espagne, l’Italie et la Suède, illustrant la portée d’une coopération européenne efficace, solidaire et résolument tournée vers le développement durable”, lit-on dans le communiqué.

Animées par une volonté commune de consolidation et de pérennisation des acquis, les deux parties sont convenues de l’importance de renforcer davantage les échanges techniques, afin d’approfondir les synergies institutionnelles et d’élargir les perspectives de coopération sectorielle.

Dans une vision plus large, elles ont également réaffirmé leur attachement à la promotion d’une coopération Sud-Sud ambitieuse, notamment à destination du continent africain, fondée sur la valorisation des expériences réussies, le partage des bonnes pratiques et la mobilisation conjointe en faveur de la gestion durable des ressources naturelles.

“Dans cette perspective, une visite d’échange de haut niveau des responsables de l’ANEF en France sera organisée en juin 2026, avec pour objectif de consolider davantage la coopération technique, de renforcer les partenariats institutionnels et d’ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration entre les deux pays au service des enjeux forestiers, environnementaux et climatiques”, relève-t-on.

LR/MAP