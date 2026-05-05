Transferts des MRE | Plus de 29,7 MMDH à fin mars 2026 (Office des Changes)

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Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint plus de 29,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2026, contre 26,62 MMDH à la même période une année auparavant, selon l’Office des changes.

Ces transferts ressortent en amélioration de 11,7% en glissement annuel, précise l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Ce bulletin fait également état d’un solde positif de la balance “Voyages” de près de 23,7 MMDH (+31,4%). Ce solde est le résultat d’une croissance des recettes (+23,5% à 31 MMDH) plus importante que celle des dépenses (+3,4% à 7,31 MMDH).

Concernant les investissements directs étrangers (IDE), leur flux net a reculé de 8,3% à 8,45 MMDH, avec des replis des recettes (-13,1%) et des dépenses (-22,4%).

Le flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) a enregistré, quant à lui, une hausse de 57,3% à plus de 2,8 MMDH.

LR/MAP