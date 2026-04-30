Le Maroc abritera le 77ème Congrès électif de la FIFA en 2027

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Le Maroc a été désigné, jeudi, pour accueillir le 77ème Congrès électif de la FIFA, qui se tiendra le 18 mars 2027 à Rabat.

Cette annonce a été faite par le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors du 76è Congrès de l’instance faîtière du football mondial, tenu à Vancouver au Canada.

Lors de ce congrès, qui s’est déroulé en présence des représentants des associations nationales membres de la FIFA, dont le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, M. Infantino a annoncé sa candidature pour briguer un quatrième mandat à la tête de la FIFA en 2027.

Par ailleurs, M. Infantino a annoncé qu’un Congrès extraordinaire de la FIFA se tiendra virtuellement le 23 novembre 2026, afin de désigner les pays hôtes des éditions 2031 et 2035 de la Coupe du Monde Féminine.

Lors de ce 76e Congrès à Vancouver, les associations membres de la FIFA ont approuvé le rapport annuel 2025, incluant le budget du cycle 2027-2030 qui prévoit des recettes record de 14 milliards de dollars, qui seront réinvesties dans le football.

Il ressort aussi du rapport que les associations membres de la FIFA pourront bénéficier d’une multiplication par huit des investissements dans le développement du football par rapport aux programmes mis en place avant 2016.

LR/MAP