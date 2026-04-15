ICAO-GISS | Le Maroc, leader africain de l’aviation civile et partenaire stratégique de l’Afrique (CAFAC)

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Le Maroc est un leader africain de l’aviation civile et un partenaire stratégique de l’Afrique, a souligné mardi à Marrakech, la secrétaire générale de Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC), Adefunke Adeyemi.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens avec le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, en marge des travaux de la 5e édition du ICAO Global Implementation Support Symposium (GISS 2026), Mme Adeyemi a relevé que le Maroc se distingue non seulement dans les infrastructures aéroportuaires et le transport aérien, mais également dans les domaines de l’industrie aéronautique et de la formation académique, rappelant son élection récente au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Dans ce contexte, elle a indiqué que les échanges ont porté sur plusieurs axes de coopération entre le CAFAC et le Maroc, exprimant le souhait de voir le Royaume poursuivre son rôle majeur dans ce secteur stratégique.

Dans une déclaration similaire, M. Kayouh a indiqué que le Royaume offrira une formation à l’ensemble des techniciens dans le domaine de la navigation aérienne, afin de renforcer les indicateurs de sécurité dans ce secteur, notant que cette initiative s’assigne pour objectifs de former des cadres africains conformément aux Hautes Orientations Royales visant le renforcement de la coopération avec les pays africains frères.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ICAO-GISS 2026 est organisé du 14 au 16 avril dans la cité ocre par le ministère du Transport et de la Logistique, en partenariat avec l’OACI, sous le thème “Solutions régionales, bénéfices mondiaux”.

LR/MAP