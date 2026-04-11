Dakhla | Une délégation équatorienne explore les perspectives de coopération et d’investissement

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Une délégation équatorienne de haut niveau a effectué, vendredi, une visite à Dakhla, dans le but d’explorer les opportunités d’investissement offertes par la région de Dakhla-Oued Eddahab et d’examiner les perspectives de coopération économique et commerciale avec l’ensemble du Royaume.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la Semaine de promotion économique de la République d’Équateur au Maroc, organisée en vue de mettre en valeur le potentiel économique de ce pays latino-américain dans divers secteurs d’activité.

À cette occasion, la délégation, conduite par le sous-secrétaire aux négociations du ministère des Productions, du Commerce extérieur et des Investissements, Sanchez Icaza Cesar Janvier, a tenu une réunion avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, portant sur les dynamiques de développement et les avancées réalisées dans plusieurs domaines au niveau de la région.

Lors de cette rencontre, à laquelle a également pris part le directeur général par intérim du Centre régional d’investissement, Fayçal Sahman, M. Ali Khalil a mis en lumière les principaux secteurs productifs de la région, notamment l’économie bleue, l’agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables, ainsi que les infrastructures modernes, en particulier le port Dakhla Atlantique.

Dans une déclaration à la presse, M. Cesar Janvier a indiqué que plusieurs questions liées à l’investissement, à l’intégration commerciale et au tourisme ont été abordées, ajoutant que le Maroc et l’Équateur partagent de nombreux points communs, étant deux pays ouverts, attachés à la paix et au respect des droits de l’Homme, et disposant d’importantes opportunités de développement commun.

Plusieurs domaines d’intérêt commun ont ainsi été identifiés, susceptibles de constituer un levier pour une croissance mutuelle à court terme, a-t-il précisé, soulignant que “le projet du port Dakhla Atlantique revêt une importance particulière, non seulement pour l’Équateur, mais également pour l’ensemble des pays d’Amérique du Sud, dans la mesure où il constituera un corridor maritime stratégique contribuant au renforcement des échanges commerciaux entre les deux parties”.

De son côté, l’ambassadeur de l’Équateur au Maroc, Diego Morejón Pazmiño, a mis en avant les perspectives prometteuses de coopération économique et d’investissement entre les deux pays, appelant à les exploiter de manière optimale.

La délégation équatorienne a également tenu une réunion avec le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, qui a relevé, à l’issue de cette rencontre, que les deux parties ont passé en revue le développement que connaît la région dans différents secteurs, ainsi que les moyens de renforcer les liens économiques et politiques entre le Royaume et l’Équateur, à travers une coopération étroite.

La délégation équatorienne comprend plusieurs responsables, notamment l’ambassadeur de l’Équateur à Rabat, la coordinatrice générale des bureaux commerciaux, des salons et des missions, Johana Sossa Copa, ainsi que le conseiller commercial de l’Équateur à Madrid, Borys Mejía.

LR/MAP