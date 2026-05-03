Libreville | M. Ould Errachid représente SM le Roi à l’inauguration officielle du Palais des Congrès “Omar Bongo Ondimba”

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Le président de la Chambre des Conseillers, M. Mohamed Ould Errachid, a représenté, dimanche à Libreville, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à la cérémonie d’inauguration officielle du Palais des Congrès “Omar Bongo Ondimba” de la Cité de la démocratie dans la capitale gabonaise, en présence de plusieurs Chefs d’État et de délégations étrangères, de représentants du corps diplomatique ainsi que de personnalités civiles et militaires.

A cette occasion, M. Ould Errachid a transmis au Président gabonais, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, les salutations fraternelles et les félicitations sincères de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’inauguration de cet important édifice institutionnel, qui revêt une symbolique particulière dans le processus de consolidation des institutions et de renforcement du rayonnement du Gabon aux niveaux africain et international.

Il a également réitéré la fierté du Royaume du Maroc quant à la profondeur des liens de fraternité, d’amitié et de coopération unissant les deux pays frères, ainsi que l’engagement constant de Sa Majesté le Roi à œuvrer de concert avec le président gabonais pour poursuivre le renforcement de ce partenariat distingué au service des intérêts communs des deux pays frères et en soutien au développement, à la stabilité et à la coopération africaine.

M. Ould Errachid était accompagné, lors de cette cérémonie d’inauguration, de l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Gabon, M. Abdellah Sbihi.

LR/MAP