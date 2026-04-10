Mondial 2026 | Quatre arbitres marocains dans la liste finale de la FIFA

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Quatre arbitres marocains ont été retenus dans la liste finale des arbitres internationaux qui officieront les matches du Mondial 2026 de football, prévu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il s’agit de Jayed Jalal, comme arbitre central, Akarkad Mostafa et Brinsi Zakaria, comme arbitres assistants, et El Fariq Hamza à l’assistance vidéo, qui représenteront le Maroc dans cette édition de la Coupe du monde, la plus grande de l’histoire, avec un tableau à 48 équipes et 104 matches répartis sur une étendue géographique inédite.

La FIFA vient de dévoiler la liste des arbitres de la Coupe du monde 2026, qui compte 52 arbitres centraux, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo, issus des six confédérations et de 50 associations membres, soit 41 officiels de plus que l’édition précédente au Qatar.

Cette “Team One” de la FIFA est le plus grand contingent d’officiels de l’histoire de la Coupe du monde, souligne la FIFA dans un communiqué, précisant que les 170 juges retenus ont été choisis pour “leur qualité constante au plus haut niveau”, à l’issue d’un processus de sélection rigoureux étalé sur plus de trois ans.

“Les arbitres retenus ont été choisis parmi un grand nombre de candidats présélectionnés et suivis ces trois dernières années. Ils ont participé à des séminaires et officié lors de compétitions de la FIFA. Qui plus est, leur prestation dans des matches nationaux et internationaux a été régulièrement évaluée”, indique Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage et président de la Commission des arbitres de la FIFA, cité dans le communiqué.

À partir du 31 mai, les membres de la “Team One” participeront à un stage de préparation de dix jours à Miami. Ensuite, les arbitres vidéo s’installeront à Dallas, ville qui abritera le Centre international de diffusion, tandis que les arbitres centraux et assistants ainsi que le personnel auxiliaire resteront à Miami, explique la FIFA.

Elle précise que les mesures destinées à améliorer la fluidité des matches et à réduire les pertes de temps, approuvées en février lors de la 140e Assemblée générale annuelle de l’International Football Association Board (IFAB), seront appliquées, de même que les trois ajustements approuvés au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

Les caméras portatives pour arbitres, dont l’utilisation a été un succès l’année dernière lors de la 1re édition de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, seront de nouveau de la partie. Un logiciel de stabilisation à base d’intelligence artificielle permettra d’améliorer les images prises en temps réel, réduisant le flou de mouvement causé par la rapidité des déplacements, afin que les supporters puissent voir le déroulement du match du point de vue de l’arbitre, note la FIFA.

LR/MAP