L’ONMT active un nouveau levier aérien avec l’inauguration de la base EasyJet à Marrakech

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L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a inauguré, mercredi à l’aéroport Marrakech Menara, la nouvelle base easyJet, renforçant ainsi sa stratégie de développement.

Première implantation de la compagnie en Afrique, cette base, dont l’inauguration a eu lieu en présence du directeur général de l’ONMT, Achraf Fayda et du directeur général de EasyJet, Kenton Jarvis, constitue un levier opérationnel majeur pour le développement de la destination, indique l’ONMT dans un communiqué.

Avec trois avions positionnés à Marrakech, elle permettra de proposer jusqu’à 4 millions de sièges dès la première année, consolidant ainsi les capacités aériennes vers le Royaume, tout en accompagnant la montée en puissance de ses principaux marchés émetteurs.

Le lancement de cette nouvelle base permettra à easyJet de renforcer significativement son offre vers le Maroc, avec l’ouverture de six nouvelles lignes portant à 58 le nombre total de routes reliant le Royaume à ses principaux marchés émetteurs, précise la même source, ajoutant que dès l’hiver 2026, trois nouvelles dessertes seront proposées, reliant Prague, Newcastle et Zurich à Marrakech, tandis que trois autres liaisons entre Nantes et Essaouira, Bordeaux et Agadir, ainsi que Birmingham et Agadir seront lancées au printemps 2026.

En parallèle, poursuit le communiqué, plusieurs lignes existantes au départ de Marrakech, notamment vers Lille, Strasbourg et Hambourg, seront opérées à l’année, consolidant durablement la connectivité.

Avec ces développements, la compagnie dessert désormais cinq aéroports marocains, à savoir Marrakech, Agadir, Rabat, Essaouira et Tanger, confirmant ainsi son statut de premier transporteur vers le Maroc depuis le Royaume-Uni et la Suisse, et de troisième compagnie aérienne opérant dans le Royaume.

À l’échelle territoriale, l’impact est immédiat, fait savoir l’ONMT, notant que l’implantation de cette base s’accompagne de la création d’environ 100 emplois directs et de nombreux emplois indirects, tout en dynamisant l’ensemble de l’écosystème touristique local.

Et de relever que cette nouvelle étape s’inscrit dans le prolongement du partenariat stratégique conclu à l’automne 2025 entre l’ONMT et easyJet, structuré autour d’un objectif commun, celui de renforcer durablement la connectivité du Maroc, diversifier les marchés et soutenir une croissance touristique équilibrée.

Le partenariat intègre également le développement de easyJet holidays, avec plus de 70 établissements proposés à Marrakech.

Présente au Maroc depuis 2006, EasyJet a transporté près de 20 millions de passagers vers le Royaume et dessert aujourd’hui cinq aéroports majeurs : Marrakech, Agadir, Rabat, Essaouira et Tanger, participant activement à la valorisation des territoires et à la diversification de l’offre touristique.

En renforçant les capacités, en stabilisant les liaisons et en élargissant les marchés, l’ONMT crée ainsi les conditions d’un développement mieux maîtrisé et plus structurant, au service d’une performance touristique durable, conclut le communiqué.

LR/MAP