Hajj 1447 H | SM le Roi appelle les pèlerins marocains à être les dignes représentants de leur pays

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, a appelé les pèlerins marocains à être les dignes représentants de leur pays et de sa civilisation séculaire et à incarner les valeurs sublimes de l’Islam que sont la droiture, la prévenance et la bienveillance envers autrui, la solidarité et la manifestation d’une foi sincère envers Dieu.

Dans un message adressé, lundi, aux pèlerins marocains devant se rendre aux Lieux Saints de l’Islam au titre de l’année 1447 H, le Souverain a invité les pèlerins à être les “dignes représentants de votre pays, le Maroc, et de sa civilisation séculaire, fièrement portée par vos ancêtres tout au long de l’Histoire”, soulignant que cette civilisation est “fondée sur l’unité, la symbiose et l’attachement aux constantes et aux symboles sacrés de la Nation marocaine, édifiée sur les socles du juste milieu et de l’unité doctrinale”.

“Soyez donc de bons ambassadeurs de votre pays en donnant de lui l’image radieuse qui est la sienne, et sachez que ce sont ces constances et ces valeurs immuables qui ont assuré sécurité et stabilité à notre pays et qui lui ont permis de poursuivre, sous Notre conduite éclairée, ses marches victorieuses vers plus de progrès et de prospérité”, a poursuivi SM le Roi dans ce message, dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, à l’occasion du départ du premier contingent des pèlerins de l’aéroport de Rabat-Salé.

Sa Majesté le Roi a ainsi appelé les pèlerins marocains à incarner les valeurs sublimes de l’Islam que sont la fraternité sincère, la tolérance absolue, la patience dans la bienveillance et la solidarité agissante.

Amir Al-Mouminine, a souligné, à cette occasion, avoir donné Ses Hautes Instructions au ministre des Habous et des Affaires islamiques pour assurer une bonne prise en charge des aspects organisationnels et logistiques de ce rite, ainsi que de ceux liés à la mise à niveau religieuse et à la sensibilisation spirituelle des pèlerins.

Sa Majesté le Roi a, dans ce cadre, appelé les pèlerins marocains à respecter les orientations et les dispositions prises par le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour leur assurer un confort optimal pendant leur séjour et lors de leurs déplacements, de sorte qu’ils puissent accomplir leurs rites dans les meilleures conditions.

Pour cela, le ministère a dépêché aux Lieux Saints des équipes de cadres pluridisciplinaires pour accompagner les pèlerins, à l’aller comme au retour, a précisé le Souverain, notant qu’il s’agit d’oulémas, de mourchidines et de mourchidates, de médecins et d’infirmiers, hommes et femmes, mandatés pour veiller à la bonne santé des pèlerins, ainsi que des administrateurs chargés de leur fournir tous les services dont ils ont besoin pendant toute la période de leur séjour.

Sa Majesté le Roi a, en outre, rappelé aux pèlerins l’obligation de respecter les dispositions organisationnelles adoptées par “les autorités compétentes au Royaume d’Arabie Saoudite frère pour réserver aux hôtes du Seigneur un bon accueil, dans des conditions idéales de quiétude, de sorte que la saison du pèlerinage puisse se dérouler dans un climat empreint d’ordre, de paix et de sécurité, conformément aux hautes directives de Notre très cher et bienveillant Frère, le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane Ibn Abdulaziz, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite. Puisse Dieu lui accorder santé et longue vie, et le combler en la personne de Son Altesse Royale, Notre très cher et noble Frère, le Prince héritier Mohammed Ben Salmane, président du Conseil des ministres, que Dieu le garde et lui accorde longue vie”.

Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, a tenu, à cette occasion, à exprimer “tout le prix que Nous attachons aux relations fraternelles qui lient Nos Royaumes et Nos peuples frères”.

Après avoir exhorté les pèlerins marocains à s’appliquer dans l’invocation constante de Dieu tout au long de l’entreprise du Hajj et à l’occasion de chaque talbya, le Souverain les a appelé à ne pas oublier, d’élever “les plus ferventes prières pour Votre Roi, qui veille sur votre sécurité et votre bien-être”, et qui œuvre “pour la préservation de l’unité, de la souveraineté et de la dignité de votre pays, afin qu’il accède à la position qui lui échoit dans son environnement régional et au sein du monde islamique et international”.

“Priez pour que le Tout-Puissant Nous assiste continuellement, Nous accorde un succès constant dans Notre action, et perpétue sur Nous les bienfaits de la santé ainsi que sur l’ensemble de Notre Famille Chérifienne. Implorez aussi Dieu le Très-Haut de nous combler en la personne de Notre Prince Héritier, Son Altesse Royale le Prince Moulay El Hassan, de couvrir de Sa divine miséricorde Notre Auguste Grand-Père et Notre Vénéré Père, feus Leurs Majestés les Rois Mohammed V et Hassan II, que Dieu ait leur âme, d’entourer Notre pays de Sa bienveillante sollicitude et de Sa divine protection”, a souligné Sa Majesté le Roi.

SM le Roi, Amir Al-Mouminine, a tenu à exprimer Ses chaleureuses félicitations aux pèlerins pour cette belle aubaine, implorant le Très-Haut d’agréer leur pèlerinage, d’exaucer leurs prières, de les couvrir de Ses grâces et de leur assurer un retour paisible à leur pays, sains et saufs.

LR/MAP