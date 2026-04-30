Sahara | L’Allemagne réaffirme son soutien au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

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L’Allemagne a réaffirmé la centralité d’autonomie sous souveraineté marocaine concernant la question du Sahara et compte agir conformément à cette position sur les plans diplomatique et économique.

Cette position a été exprimée dans la déclaration conjointe adoptée à l’issue de la deuxième session du Dialogue stratégique multidimensionnel Maroc-Allemagne, tenue, jeudi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue allemand, M. Johann Wadephul.

La République fédérale d’Allemagne a, par ailleurs, salué la résolution 2797 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2025, affirmant qu’une “véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait représenter l’issue la plus réalisable” au différend régional autour du Sahara marocain.

L’Allemagne a réaffirmé la centralité de l’Initiative d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc, en déclarant, en outre, qu’elle considère le plan d’autonomie présenté par le Maroc “comme base sérieuse et crédible pour les négociations” en vue d’un règlement juste, durable et mutuellement acceptable à ce différend régional.

Tout en réitérant le soutien plein et entier au Secrétaire général des Nations Unies et à son envoyé personnel dans la conduite et la facilitation des négociations “sur la base du plan marocain d’autonomie”, l’Allemagne a salué la disposition du Maroc à “expliquer la forme que prendrait l’autonomie sous souveraineté marocaine”, précise le document conjoint.

Enfin, l’Allemagne s’est engagée, aux termes de la même déclaration conjointe, à “agir conformément à cette position sur les plans diplomatique et économique” dans le respect du droit international, conclut le texte.

LR/MAP