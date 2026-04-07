Le Maroc, un hub régional capable d’accompagner l’essor technologique africain (M. Alj)

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Le Maroc s’affirme comme un hub régional capable d’accompagner l’essor technologique du continent africain, à la faveur de ses atouts structurels et de ses choix stratégiques en matière d’énergie et d’infrastructures numériques, a affirmé, mardi à Marrakech, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

Fort de son positionnement en tant qu’acteur majeur du développement numérique, le Royaume entend jouer un rôle moteur dans l’accompagnement de la transformation digitale africaine, en contribuant activement à la structuration d’un écosystème technologique compétitif, inclusif et souverain, a souligné M. Alj à l’ouverture de GITEX Africa 2026.

“Cette dynamique s’inscrit dans un contexte continental marqué par une transformation profonde, où l’Afrique passe progressivement du statut de consommatrice de technologies à celui de véritable actrice de leur développement”, a-t-il relevé.

Cette mutation, a-t-il poursuivi, ouvre de nouvelles perspectives pour le continent, notamment dans les secteurs de l’industrie, de la finance et de l’agriculture, d’où la nécessité de capitaliser sur une jeunesse qualifiée et sur des écosystèmes en structuration pour attirer les investissements et favoriser l’innovation.

Il a, dans cette lignée, fait savoir que le Maroc dispose d’avantages compétitifs significatifs, en particulier un mix énergétique durable, avec près de 45% de la capacité installée issue des énergies renouvelables et une ambition affirmée dans le développement de l’hydrogène vert. Le président de la CGEM a également mis en avant la qualité des infrastructures télécoms du Royaume, sa connectivité internationale et sa position géographique stratégique au carrefour de l’Europe et de l’Afrique.

Tout en mettant en garde contre les défis liés à la cybersécurité, à l’éthique et au développement des compétences, M. Alj a attiré l’attention sur la nécessité d’investir dans la formation et de renforcer la coopération à l’échelle africaine.

Par ailleurs, M. Alj a salué les initiatives portées par des acteurs nationaux, comme l’entreprise marocaine ABA Technology, qui a lancé une plateforme d’IA développée au Maroc, incarnant ainsi le potentiel d’innovation du continent.

De son côté, le directeur général de l’Agence de Développement du Digital (ADD), Amine El Mezouaghi, a indiqué que le succès de GITEX Africa consacre le positionnement du Royaume en tant que hub régional de l’innovation et plateforme de connexion entre l’Afrique et le reste du monde, ajoutant que cette manifestation est désormais un espace privilégié de partenariats et de création d’opportunités.

Il a, à cet égard, mis en relief la forte croissance enregistrée en seulement trois éditions, marquée notamment par une hausse de plus de 60% du nombre de visiteurs et d’exposants, un quasi-doublement des startups et une progression significative du nombre d’investisseurs et d’intervenants.

El Mezouaghi a également rappelé la trajectoire progressive du Maroc en matière de transformation numérique, amorcée dès la fin des années 1990 à travers une succession de stratégies reflétant une vision claire visant à placer le digital au cœur des mutations économiques et sociales, conformément aux Hautes Orientations Royales appelant à consacrer une culture des résultats fondée sur les données et les technologies modernes.

Le directeur général de l’ADD a fait remarquer que l’ambition du Royaume dépasse désormais l’accompagnement de la transformation numérique pour s’inscrire dans une logique de production et de création de valeur, appelant à renforcer les investissements, les partenariats et la coopération Sud-Sud, l’objectif étant de bâtir un écosystème numérique innovant et, partant, contribuer à l’émergence d’un avenir digital partagé à l’échelle du continent africain.

La cérémonie d’ouverture de ce grand événement, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par une intervention du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la présence de membres du gouvernement, d’investisseurs nationaux et internationaux, de représentants d’institutions publiques, de conférenciers et de personnalités de divers horizons.

Placée sous le thème”Catalyser l’économie numérique africaine à l’ère de l’Intelligence Artificielle”, cette édition, qui réunit quelque 50.000 participants et plus de 1.450 exposants de 130 pays, se veut une plateforme majeure de coopération panafricaine, où l’innovation mondiale rencontre les enjeux de souveraineté du continent, afin d’accélérer le déploiement de solutions numériques à fort impact capables de poser les fondations de la résilience économique future de l’Afrique.

LR/MAP