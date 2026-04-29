Les États-Unis remercient SM le Roi pour la Vision et le Leadership qui propulsent le partenariat de 250 ans vers de nouveaux sommets

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Les États-Unis ont remercié Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Vision et le Leadership qui propulsent le partenariat de 250 ans vers de nouveaux sommets.

Intervenant lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre, mercredi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, M. Christopher Landau a remercié « le Président Donald Trump et Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour leur Vision et leur Leadership », une « vision qui propulse notre partenariat de 250 ans vers de nouveaux sommets ».

M. Landau a précisé qu’ »au cours des 250 dernières années, les États-Unis et le Maroc ont partagé une histoire commune en tant qu’alliés stratégiques et partenaires précieux ».

Le diplomate américain a relevé que les États-Unis possèdent « le plus ancien bâtiment diplomatique au monde à Tanger et le plus récent ouvrira ses portes jeudi à Casablanca ». « Voilà à quoi ressemblent un véritable engagement et une relation durable », a-t-il souligné.

« Le Maroc est un partenaire indispensable, stable et stratégique en Afrique du Nord, sur le continent africain et sur la scène internationale », a-t-il conclu.

LR/MAP