Le Maroc abrite la plus ancienne et la plus récente des missions diplomatiques des États-Unis

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Avec l’inauguration jeudi du nouveau complexe du Consulat général des États-Unis à Casablanca Finance City, le Royaume du Maroc abrite désormais “à la fois la plus ancienne et la plus récente des missions diplomatiques américaines” dans le monde, s’est réjouit le Département d’Etat US.

“Alors que nous nous apprêtons à célébrer les 250 ans d’amitié entre les États-Unis et le Maroc, il est particulièrement significatif que le Royaume du Maroc abrite désormais à la fois la plus ancienne et la plus récente des missions diplomatiques américaines”, a souligné la diplomatie US dans un communiqué publié à Washington.

En effet, la Légation américaine de Tanger, dont le bâtiment avait été offert par le Sultan Moulay Slimane en 1821 à la jeune République américaine, est la plus ancienne représentation diplomatique des Etats-Unis au monde et l’unique monument historique national américain situé à l’étranger. Ayant servi de siège à la Mission diplomatique américaine au Maroc pendant plus de 140 ans, la Légation de Tanger abrite aujourd’hui un musée et un centre de recherche et de culture.

Le nouveau complexe du Consulat général américain à Casablanca, érigé sur superficie de près de 2,7 hectares, renforce la présence diplomatique des États-Unis au Maroc et “favorise une coopération accrue en matière de croissance économique, de sécurité et de stabilité régionale”, ajoute le Département d’Etat.

Et de préciser que ce nouveau complexe offre “une plateforme sûre, moderne et résiliente pour la diplomatie américaine, alliant des éléments de la tradition architecturale marocaine et des systèmes de construction de pointe afin d’améliorer les performances et la durabilité”.

L’une des caractéristiques marquantes de ce nouveau complexe est l’intégration d’œuvres d’art contemporain américaines et marocaines dans l’ensemble du bâtiment, sélectionnées par le Bureau de l’art dans les ambassades (Office of Art in Embassies) du Département d’Etat, soulignant ainsi le rôle des échanges culturels dans le renforcement des liens bilatéraux, selon la même source.

La cérémonie d’inauguration du nouveau complexe du Consulat général américain s’est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables marocains et américains, dont le Secrétaire d’État adjoint des États-Unis, Christopher Landau, l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Duke Buchan III, et la Consule générale des États-Unis à Casablanca, Marissa Scott.

LR/MAP