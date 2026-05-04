Rabat | M. Talbi Alami s’entretient avec une délégation parlementaire jordanienne

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Le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami a eu des entretiens, lundi à Rabat, avec le président de la Commission administrative permanente de la Chambre des représentants jordanienne Khaleefa Suleiman Mohammad Al-Diyat, en visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation parlementaire (3-10 mai).

Lors de cette entrevue, les deux parties ont salué les liens historiques et fraternels unissant le Maroc et la Jordanie sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Sa Majesté le Roi Abdallah II, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

A cette occasion, M. Talbi Alami a passé en revue les principales réformes institutionnelles et les grands chantiers lancés par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, outre l’expérience parlementaire marocaine et les prérogatives de la Chambre des représentants.

Pour sa part, M. Al-Diyat a souligné que cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des excellentes relations entre les deux institutions législatives, dans le sillage de la promotion de l’échange d’expériences et d’expertise.

Il a également mis en avant la volonté de l’institution législative jordanienne de renforcer la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale et de consolider les canaux de communication, de concertation et de dialogue entre les parlementaires.

M. Al-Diyat a, en outre, précisé que ce déplacement est l’occasion de tirer parti de l’expérience marocaine en matière de décentralisation et de gestion territoriale, se félicitant de la profondeur des liens fraternels et historiques entre les deux pays, leurs dirigeants et peuples.

Lors de son séjour dans le Royaume, la délégation jordanienne aura des réunions et des visites de terrain afin de prendre connaissance des grands chantiers engagés par le Maroc sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La délégation parlementaire jordanienne comprend aussi les députés Abdel Basit Abdullah Saeed Al-Kabariti, Sulaiman Huwaila Al-Zeben, Tayseer Salim Daoud Al-Edwan, Ibraheem Saleh Hilal Al-Hamidi et Mohammad Khaleel Mohammad Aql, en plus de responsables et de cadres du Secrétariat général de la Chambre.

LR/MAP