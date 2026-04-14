L’approvisionnement en énergie au Maroc est assuré pour les trois prochains mois (Mme Benali)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’approvisionnement en énergie au Maroc est assuré pour les trois prochains mois, à la faveur de la coordination entre les différents acteurs du secteur, a affirmé la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, lundi à la Chambre des représentants.

En réponse à des questions autour du “Renforcement du stock stratégique d’énergie dans le sillage des tensions internationales”, Mme Benali a souligné que dans le cadre de la gestion de cette “crise sans précédent”, des mesures sont prises afin d’assurer l’approvisionnement du marché national dans des conditions sûres jusqu’à la fin de l’année, à travers la diversification des sources d’importation, notamment des États-Unis, de l’Amérique du Sud et de plusieurs pays européens.

Dans ce sens, la ministre a fait savoir que les quantités assurées en vertu des contrats de gaz naturel et de charbon permettent de couvrir les besoins de production d’électricité jusqu’au mois de juin prochain, soulignant que le niveau des stocks de produits pétroliers s’élève à 47 jours de consommation nationale pour le gasoil et à 49 jours pour l’essence et ce, en dépit des perturbations enregistrées dans certains ports.

Le ministère continue de suivre et de renforcer la situation de l’approvisionnement, grâce à un suivi régulier des programmes d’importation des opérateurs privés, a indiqué Mme Benali, relevant que la cellule de veille a mobilisé les services territoriaux et régionaux, outre la mise en place d’un système de permanence au Laboratoire national de l’énergie et des mines qui est chargé de suivre les besoins du secteur.

En ce qui concerne la protection du pouvoir d’achat, elle a précisé que le gouvernement a mobilisé une enveloppe de 1,6 milliard DH afin de soutenir les prix des produits énergétiques, dont 600 millions DH destinés à subventionner le gaz butane, ce qui permettra de conserver une tarification stable, faisant remarquer que le gouvernement subventionne aujourd’hui la bonbonne de gaz de 12 kg à hauteur de 78 dirhams, contre 30 DH avant la guerre.

La ministre a également fait observer que 400 millions DH par mois ont été alloués pour soutenir le secteur électrique, outre l’aide accordée aux professionnels de transport à hauteur de 3 DH/litre, soit environ 648 MDH par mois.

Le Conseil de la concurrence a renforcé les mécanismes de suivi de la répercussion des variations des prix internationaux des produits pétroliers sur le marché national, afin de garantir “la transparence des marges bénéficiaires et la protection des consommateurs contre toute hausse injustifiée”, a noté Mme Benali, ajoutant que le Conseil a constaté un impact partiel de la hausse des prix internationaux sur le marché marocain.

LR/MAP