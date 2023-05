Les Marocains évacués du Soudan expriment leur gratitude à SM le Roi et leur joie de regagner la patrie

Partager Facebook

Les Marocains évacués du Soudan à bord du quatrième avion de la RAM qui a atterri, mardi, à l’aéroport International Mohammed V de Casablanca, ont exprimé leur gratitude à SM le Roi Mohammed VI et leur joie de regagner la patrie dans de bonnes conditions.

Dans des déclarations à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, ils ont exprimé leur gratitude à SM le Roi qui a bien voulu donner Ses Hautes Instructions pour pouvoir regagner la patrie dans de bonnes conditions suite à la détérioration de la situation sécuritaire à Khartoum et dans d’autres zones du pays.

Et d’ajouter qu’il s’agit d’une initiative royale salvatrice qui leur a garanti un retour sûr et dans de bonnes conditions aux côtés de leurs familles.

De même, des femmes et hommes ont fait part de leur joie de retourner au pays sains et saufs et dans de bonnes conditions, se disant heureux de surmonter cette épreuve et de regagner la patrie.

Ils ont saisi, cette occasion, pour saluer les efforts déployés par l’Ambassade du Maroc à Khartoum en coordination avec le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger pour assurer le succès à cette opération.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a indiqué qu’en application des Hautes Instructions Royales pour la mise en place d’un pont aérien afin d’assurer le rapatriement des citoyens marocains du Soudan suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays frère, un avion de la RAM a atterri ce mardi à l’aéroport International Mohammed V de Casablanca avec à son bord 125 personnes.

Avec l’arrivée de ce quatrième avion, le pont aérien déployé en application des Hautes Instructions de SM le Roi, que Dieu le Glorifie, en coordination avec la Royal Air Maroc, a atteint sa phase finale. Le nombre total des rapatriés a ainsi atteint 572 personnes, a-t-on précisé de même source.

LR/MAP