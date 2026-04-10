La CAF est pleinement engagée à développer le football africain (M. Motsepe)

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Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a affirmé, jeudi à Salé, que l’instance faîtière du football africain est pleinement engagée dans le développement du football sur le continent.

“La CAF a une volonté et un engagement profonds de travailler avec l’ensemble de ses membres afin de développer et faire évoluer le football en Afrique”, a souligné M. Mostepe lors d’une conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de football.

Mettant en avant les progrès significatifs du ballon rond africain, M. Motsepe a insisté sur l’amélioration de la situation financière de la CAF, fruit des efforts conjoints de toutes les Fédérations membres.

Il a également affirmé que le Maroc a organisé la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) la plus réussie de l’histoire à tous les niveaux, précisant que le Royaume a placé la barre très haut, que ce soit en termes d’infrastructures sportives, de logistique, de sécurité ou d’accueil.

“Les pays africains doivent s’inspirer du niveau d’organisation atteint par le Maroc lors des compétitions de la CAF”, a-t-il ajouté, saluant l’engagement du Royaume ainsi que les contributions de la Fédération royale marocaine de football au développement du football africain.

Évoquant la prochaine CAN prévue en 2027, il a indiqué que la CAF travaillera en étroite collaboration avec les trois pays organisateurs (Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie) afin d’assurer une organisation réussie.

Par ailleurs, M. Motsepe a souligné les progrès réalisés en matière d’arbitrage, grâce notamment à un partenariat avec la FIFA, visant à renforcer les compétences des arbitres africains et à les hisser au rang d’arbitres de classe mondiale.

Il a, en outre, estimé que les règlements doivent continuer à évoluer afin d’accompagner la dynamique de développement du football africain.

LR/MAP