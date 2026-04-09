Le Maroc, un acteur clé de l’expansion de LaLiga à l’international (Javier Tebas)

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La projection internationale du championnat espagnol trouve au Maroc l’un de ses piliers stratégiques les plus solides. C’est ce qu’a souligné le président de LaLiga, Javier Tebas, dans un entretien exclusif accordé à la MAP, mettant en avant les liens historiques, culturels et sportifs unissant les deux pays.

Selon Tebas, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord constitue un marché stratégique pour LaLiga, à la faveur de l’engouement des supporters passionnés. Dans ce contexte, le Maroc occupe une place privilégiée : « Il existe une relation historique particulière avec le Maroc, et je pense que cela se ressent aussi dans le football », a-t-il affirmé.

Le président de LaLiga a, dans ce sens, rappelé la profondeur des relations entre les deux pays sur le plan sportif. «Il y a eu toujours de nombreux liens, ainsi qu’un esprit d’unité et de compréhension mutuelle entre l’Espagne et le Maroc dans le domaine du sport en général, et du football en particulier», a-t-il expliqué.

L’enthousiasme des supporters marocains pour le football espagnol constitue, pour LaLiga, un avantage concurrentiel face à d’autres compétitions comme la Premier League. Tebas a estimé qu’en termes de suivi dans cette région, LaLiga pourrait même se situer au-dessus de son principal rival anglais.

Ce constat est conforté par la proximité géographique, l’histoire partagée et les succès récents du football marocain que Tebas a qualifiés de «succès structurés et mérités ».

De la crise économique à la stabilité

Le positionnement international de LaLiga ne peut être compris sans la profonde transformation économique qu’elle a connue au cours de la dernière décennie. Tebas a, à cet égard, rappelé une situation critique il y a 13 ans : « Nous devions à l’État espagnol près de 750 millions d’euros, aux joueurs près de 100 millions et à la Sécurité sociale entre 80 et 90 millions d’euros». À cela s’ajoutait une importante dette entre clubs.

Aujourd’hui, la situation est radicalement différente. «Il n’y a plus de dettes : tout a été payé», a-t-il assuré. Ce redressement repose sur un système de contrôle économique préventif qui, selon Tebas, distingue LaLiga des autres compétitions footballistiques européennes. « Nous expliquons aux clubs ce qu’ils peuvent dépenser, alors que sous d’autres cieux, les clubs sont sanctionnés après des dépassements», a-t-il poursuivi.

Investissement, croissance et formation

La stabilité financière de LaLiga a permis de lancer des projets stratégiques, à l’image de l’accord avec le fonds CVC, qui a injecté de près de 2 milliards d’euros en échange de 8,5% des droits audiovisuels sur 50 ans, a fait savoir M. Tebas, précisant que 75 % de cet investissement a été consacré aux infrastructures, à la technologie et à l’internationalisation de la compétition.

Les résultats sont déjà visibles, selon le président de LaLiga : records d’affluence, hausse des revenus les jours de match et croissance commerciale soutenue.

En outre, le modèle de LaLiga encourage fortement l’investissement dans la formation, avec près de 20 % des joueurs de première division issus des centres de formation des clubs, s’est félicité Tebas.

LR/MAP