African Lion | Poursuite des opérations de recherche des deux militaires américains portés disparus

Par Le Reporter.ma 05/05/2026 Actualités, Société Laisser un commentaire

African Lion | Poursuite des opérations de recherche des deux militaires américains portés disparus

Les opérations de recherche des deux militaires américains portés disparus, en marge de leur participation à l’exercice African Lion 2026, se poursuivent toujours, apprend-on auprès de sources officielles des Forces Armées Royales.

Les deux militaires US sont portés disparus depuis le 2 mai, au niveau d’une falaise à Cap Draa, dans la région de Tan Tan, rappelle-t-on de même source.

Les forces marocaines, américaines et d’autres pays participant à l’exercice African Lion avaient lancé des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage, comprenant des moyens terrestres, aériens et maritimes.

LR/MAP

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