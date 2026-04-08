Le Niger réitère son soutien à l’Initiative Royale pour l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique

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Le Niger a réitéré, mercredi, son soutien à l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, soulignant son engagement en faveur de son opérationnalisation.

Cette position a été exprimée à Niamey par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, Bakary Yaou Sangaré, à l’issue de la 5e session de la Commission Mixte de Coopération entre le Maroc et le Niger, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Communiqué conjoint sanctionnant les travaux de cette Commission mixte a, en effet, salué les Initiatives Royales en faveur de l’émergence du continent africain, tout en réaffirmant le soutien et l’engagement du Niger dans l’opérationnalisation de l’Initiative Internationale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

Il s’est, en outre, félicité du Processus des Etats Africains de l’Atlantique (PEAA), visant à renforcer la coopération en faisant de l’espace africain de l’Atlantique et du Sahel un cadre géostratégique pour la coopération intra-africaine.

Par ailleurs, les deux parties se sont félicitées de l’état d’avancement de la concrétisation du projet de Gazoduc Africain Atlantique, comme symbole de coopération Sud-Sud, qui contribuera à améliorer les conditions de vie des populations et de l’intégration régionale.

LR/MAP