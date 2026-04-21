M. El Bouari | Près de 90 Mqx attendus pour la récolte céréalière 2025-2026

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Les prévisions révèlent que la production céréalière au titre de la campagne agricole 2025-2026 devrait atteindre près de 90 millions de quintaux (Mqx), a annoncé, mardi à Meknès, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

“Grâce aux importantes pluies enregistrées au Maroc, ayant concerné l’ensemble des régions agricoles, la superficie emblavée en céréales a atteint environ 3,9 millions d’hectares. La production céréalière devrait ainsi atteindre près de 90 millions de quintaux”, a dit M. El Bouari à l’ouverture d’une conférence internationale de Haut niveau, organisée à l’occasion de la 18ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient jusqu’au 28 avril sous le thème “Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire”.

Le ministre a souligné qu’après plusieurs années de sécheresse, cette campagne agricole a connu une nette amélioration des précipitations et de la situation hydrique, ce qui suscite l’optimisme et renforce les perspectives de reprise de l’activité agricole.

Il a également fait savoir que les arbres fruitiers ont enregistré des performances remarquables, notamment l’olivier, les agrumes et les dattes, confirmant ainsi la tendance positive qui caractérise cette campagne, laquelle s’oriente vers des résultats satisfaisants, avec une hausse attendue du produit intérieur brut (PIB) agricole d’environ 15% par rapport à l’année précédente.

En outre, les précipitations pluviales et les chutes de neige ont contribué à l’augmentation des réserves des barrages, qui ont atteint 13 milliards de mètres cubes (m3), soit un taux de remplissage avoisinant 75,7%, a précisé M. El Bouari.

Suite à l’amélioration de la situation hydrique, une reprise de l’agriculture irriguée est attendue, a-t-il poursuivi, notant que les réserves des barrages permettront de couvrir les besoins en eau d’irrigation pour les cultures de printemps et d’été. Le ministre a aussi rappelé le lancement d’un programme ambitieux d’irrigation pour la prochaine campagne agricole.

Initiée autour de la thématique de la production animale et la transformation des systèmes alimentaires, cette rencontre d’envergure a réuni plusieurs personnalités politiques de haut niveau, des décideurs, des responsables d’organisations internationales, des experts, des chercheurs, ainsi que des professionnels du secteur, confirmant son positionnement comme un espace stratégique de dialogue et de réflexion sur l’avenir de l’agriculture.

La session inaugurale a été marqué aussi par des interventions du ministre portugais de l’Agriculture et de la Pêche, José Manuel Fernandes, de la ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire de France, Annie Genevard, et du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières de Côte d’Ivoire, Bruno Nabagne Kone.

LR/MAP