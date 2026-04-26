Meknès | La 18ème édition du SIAM attire un nombre record de visiteurs

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Depuis l’ouverture de ses portes, la 18ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) connaît une affluence particulièrement soutenue, marquée par un véritable rush de visiteurs dans les différents pôles du Salon.

Tout au long de la journée, un flux continu de visiteurs parcourt les allées, avec une circulation globalement fluide, malgré des points de forte concentration, notamment au niveau des pôles dédiés aux produits du terroir et à l’élevage, qui figurent parmi les espaces les plus prisés.

Les zones de restauration affichent également une forte affluence, avec un food court et des kiosques de café très fréquentés, dans un contexte de présence marquée des familles.

Le Kids Village attire, lui aussi, un public nombreux, confirmant l’engouement des visiteurs pour les activités et ateliers proposés aux plus jeunes dans le cadre du salon.

Sur le plan commercial, cette forte fréquentation se traduit par une dynamique soutenue au niveau des stands. Plusieurs exposants font état d’un écoulement de leurs produits, avec des étals qui se vident au fil de la journée.

Au-delà des achats réalisés sur place, de nombreux visiteurs privilégient la prise de contacts en vue de commandes ultérieures, que ce soit par téléphone, via les plateformes digitales des coopératives ou encore à travers les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour des livraisons à domicile.

Les produits biologiques suscitent un intérêt particulier, à l’image du psyllium, apprécié notamment pour ses bienfaits sur le transit intestinal.

Pour une partie du public, le SIAM constitue également une opportunité d’accéder à des produits spécifiques, à l’instar de la gomme de xanthane, utilisée comme alternative dans la préparation de produits sans gluten et parfois peu disponible dans les circuits de distribution classiques.

Cette effervescence témoigne de l’intérêt constant du grand public pour le SIAM 2026, qui se poursuit jusqu’au 28 avril, avec une affluence attendue dépassant 1,1 million de visiteurs, confirmant son statut de rendez-vous incontournable du secteur agricole et de vitrine d’une agriculture en pleine mutation.

LR/MAP