Aviation civile | Ouverture à Marrakech de la 5e édition du “ICAO-GISS 2026”

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Les travaux de la 5e édition du ICAO Global Implementation Support Symposium (GISS) se sont ouverts, mardi à Marrakech, en présence d’un parterre de responsables gouvernementaux, de représentants des autorités de l’aviation civile, d’organisations internationales et d’institutions financières, ainsi que d’acteurs majeurs de l’industrie aéronautique mondiale.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement est organisé du 14 au 16 avril par le ministère du Transport et de la Logistique, en partenariat avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), sous le thème “Solutions régionales, bénéfices mondiaux”.

Ce Symposium constitue une plateforme stratégique visant à renforcer la coopération internationale et à soutenir la mise en œuvre des normes et des politiques de l’OACI, dans le cadre de l’initiative “No Country Left Behind”.

Au menu de ce conclave, figurent une table ronde ministérielle ainsi que plusieurs panels portant sur des thématiques clés, notamment la connectivité aérienne, la sécurité “Zero Fatalities”, le financement de l’aviation, le renforcement des mécanismes régionaux, le développement des infrastructures aéroportuaires et la formation des talents.

LR/MAP