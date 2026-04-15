ICAO-GISS 2026 | Focus sur la vision “Zéro fatalité” dans l’aviation civile

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Des experts internationaux dans le domaine de l’aviation civile ont présenté, mardi à Marrakech, la vision “Zéro fatalité”, adoptée par le plan stratégique de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO) pour la période 2026–2050.

Les discussions, tenues lors d’une session sous le thème “Zéro fatalité : Repenser la sûreté et la sécurité à l’ère de l’innovation”, organisée dans le cadre de la 5e édition du Global Implementation Support Symposium (GISS 2026), ont porté sur la faisabilité de cet objectif, dans un contexte marqué par l’émergence des aéronefs autonomes et la montée des cybermenaces.

Les intervenants ont mis en évidence la nécessité de repenser les approches traditionnelles en matière de sécurité et de sûreté aériennes, insistant sur l’importance d’intégrer les évolutions technologiques rapides, notamment le recours à l’intelligence artificielle, pour une meilleure exploitation des données collectées.

Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur le renforcement de la culture de sécurité, l’anticipation des risques émergents et l’adaptation continue des cadres réglementaires, afin d’accompagner l’innovation tout en garantissant les plus hauts standards de sécurité.

Les participants ont également mis en lumière les conditions nécessaires pour traduire cette vision stratégique ambitieuse en actions concrètes et mesurables, estimant que l’objectif “zéro fatalité” constitue un levier structurant pour stimuler l’innovation, renforcer la coopération internationale et consolider les fondements d’une aviation mondiale plus sûre, résiliente et durable.

À cet égard, la Directrice de la gestion de la sécurité, de la durabilité et de la sensibilisation mondiale (EASA), Maria Nieves R. Garcia, a indiqué que le principal défi réside dans l’harmonisation des normes de sécurité entre les pays, malgré les disparités de capacités, précisant que l’agence adopte une approche fondée sur les risques et les mégadonnées pour proposer des solutions proactives plutôt que réactives.

De son côté, le Directeur des opérations de vol et techniques à l’IATA, Stuart Fox, a mis en avant le programme mondial d’échange de données, regroupant plus de 320 compagnies aériennes, affirmant que l’analyse approfondie des données constitue la clé pour améliorer les indicateurs de performance en matière de sécurité et de détection des tendances négatives avant la survenue des incidents.

Pour sa part, le Directeur de la sécurité globale pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique au sein de Boeing, Kayode Ariwodola, a indiqué que l’industrie est passée de la phase de questionnement à celle de la mise en œuvre, estimant que le véritable enjeu réside dans l’accompagnement des organisations les moins dotées pour l’application des mesures de sécurité complexes.

La représentante de la sécurité aérienne auprès de la Fédération internationale des familles de victimes d’accidents d’avion, Cristina Cottrell a, quant à elle, appelé à ne pas réduire les victimes de l’aviation à de simples “chiffres et statistiques”, soulignant que l’objectif “zéro décès” restera hors de portée tant que les considérations économiques primeront sur les investissements en matière de sécurité.

La 5e édition du Global Implementation Support Symposium (GISS) est organisée par le ministère du Transport et de la Logistique en partenariat avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO), sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et se poursuit jusqu’au 16 avril courant, sous le thème “Solutions régionales, bénéfices mondiaux”.

LR/MAP