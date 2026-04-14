ICAO-GISS 2026 | Le Maroc fortement engagé dans la dynamique croissante du secteur de l’aviation civile

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Le Maroc est fortement engagé dans la dynamique croissante que connaît le secteur de l’aviation civile, a indiqué, mardi à Marrakech, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Intervenant à l’ouverture de la 5e édition du ICAO Global Implementation Support Symposium (GISS 2026), M. Kayouh a souligné que le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, veille à suivre le rythme soutenu du développement du transport aérien à travers le renforcement de la connectivité aérienne aux niveaux international et régional, consolidant ainsi la position du Maroc en tant que hub régional et continental de premier plan.

Mettant en avant l’engagement ferme du Royaume à atteindre ses objectifs stratégiques en matière de développement de la navigation aérienne, en parfaite adéquation avec la vision stratégique de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), il a rappelé que la coopération internationale et l’échange d’expertises constituent la pierre angulaire pour bâtir un système aérien apte à répondre aux exigences de l’avenir et à assurer une croissance durable.

De même, le ministre a noté que le Maroc s’appuie sur une vision intégrée fondée sur la digitalisation et la modernisation des différentes composantes de la chaîne aéroportuaire, grâce à l’adoption de solutions technologiques avancées, notamment le Système d’information préalable sur les passagers (API) et le Dossier de données passagers (PNR), précisant que ces solutions permettront un traitement plus rapide et précis des données des passagers, amélioreront l’analyse des risques et accéléreront les procédures de contrôle.

M. Kayouh a aussi relevé que le Maroc consolide sa position de hub régional du transport aérien à la faveur d’un vaste réseau reliant le Royaume à plus de 170 destinations internationales directes, appuyé par des infrastructures modernes comprenant 18 aéroports internationaux conformes aux standards internationaux.

Par ailleurs, le ministre a révélé que la compagnie Royal Air Maroc a entamé la mise en œuvre d’un plan de développement global visant la modernisation de sa flotte, laquelle devrait quadrupler pour atteindre près de 200 avions à l’horizon 2037, parallèlement à l’extension de son réseau international et domestique afin de renforcer la connectivité entre les différentes régions du Royaume et le reste du monde.

Il a estimé que cette croissance rapide, qui constitue un indicateur positif de la vitalité du secteur, place également les acteurs devant une responsabilité accrue en matière de modernisation des infrastructures, d’accélération de la digitalisation et de consolidation des normes de sécurité, de sûreté et de durabilité.

Le secteur de l’aviation civile est non seulement un moyen de transport, mais s’érige désormais en pilier essentiel du renforcement de la connectivité mondiale, en moteur clé du commerce international et en levier majeur du développement économique et social, a-t-il soutenu.

Il a souligné que le Royaume a été en mesure de développer un système d’aviation civile intégré qui a enregistré un taux de conformité de 87 % dans le cadre du Programme universel d’audits de supervision de la sécurité (USOAP) de l’OACI, insistant sur le fait que ce développement reflète l’engagement du Maroc envers les normes de sûreté et de sécurité aériennes et confirme l’efficacité du cadre réglementaire et du modèle de gouvernance adoptés dans le secteur de l’aviation civile.

En outre, M. Kayouh a noté que la transition écologique constitue un élément déterminant pour l’avenir du secteur, mettant l’accent sur l’engagement ferme du Maroc à travers le développement de projets d’énergies renouvelables et d’importants investissements dans le domaine de l’hydrogène vert et de ses dérivés, dans le cadre de partenariats stratégiques internationaux.

Il s’est aussi attardé sur l’importance du capital humain, le qualifiant de pilier fondamental nécessitant une formation continue afin de garantir l’efficacité des opérations aériennes, notant que le Royaume entend lancer un programme de formation ambitieux visant à renforcer les capacités techniques et technologiques du secteur de l’aviation civile.

Le ministre a également réitéré l’engagement du Maroc à soutenir l’ensemble des efforts internationaux visant à garantir une aviation civile sûre et durable, conforme aux normes internationales les plus élevées, et demeurant un vecteur essentiel de rapprochement entre les peuples et de promotion de la paix mondiale.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ICAO-GISS 2026 est organisé du 14 au 16 avril dans la cité ocre par le ministère du Transport et de la Logistique, en partenariat avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), sous le thème “Solutions régionales, bénéfices mondiaux”.

LR/MAP