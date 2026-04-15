Le Maroc et la CAFAC examinent les moyens de renforcement de la coopération dans le domaine de l’aviation civile

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Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh a eu, mardi à Marrakech, des entretiens avec la secrétaire générale de la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC), Adefunke Adeyemi, axés sur les moyens de renforcer la coopération entre le Royaume et cette agence de l’Union africaine, notamment dans les domaines du développement de l’aviation civile et du renforcement des capacités.

Les échanges, tenus en marge de la 5e édition du ICAO Global Implementation Support Symposium (GISS 2026), ont porté en particulier sur la promotion de la formation dans les métiers de l’aviation civile, en tant que levier stratégique pour accompagner la croissance du secteur en Afrique.

Lors de ces entretiens, les deux parties ont souligné l’importance de mutualiser les expertises et de développer des programmes de formation adaptés aux besoins des États africains.

Dans ce cadre, il a été convenu de renforcer les mécanismes de coopération visant à permettre aux professionnels africains de bénéficier des dispositifs de formation disponibles au Maroc, reconnus pour leur qualité et leur conformité aux standards internationaux, et ce dans le cadre de l’accord signé à l’ouverture des travaux du GISS 2026, entre le Maroc et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), relatif au programme international de formation des inspecteurs aériens africains.

À l’issue de cette rencontre, les deux responsables ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une coopération renforcée au service du développement d’un secteur aérien africain performant, inclusif et durable.

Elles ont également convenu de poursuivre les concertations afin de traduire ces orientations en actions concrètes, notamment à travers des initiatives conjointes en matière de formation et de renforcement des compétences.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, Mme Adeyemi a relevé que le Maroc se distingue non seulement dans les infrastructures aéroportuaires et le transport aérien, mais également dans les domaines de l’industrie aéronautique et de la formation académique, rappelant son élection récente au Conseil de l’OACI.

Dans ce contexte, elle a indiqué que les échanges ont porté sur plusieurs axes de coopération entre la CAFAC et le Maroc, exprimant le souhait de voir le Royaume poursuivre son rôle majeur dans ce secteur stratégique.

Dans une déclaration similaire, M. Kayouh a indiqué que le Royaume offrira une formation à l’ensemble des techniciens dans le domaine de la navigation aérienne, afin de renforcer les indicateurs de sécurité dans ce secteur, notant que cette initiative s’assigne pour objectifs de former des cadres africains conformément aux Hautes Orientations Royales visant le renforcement de la coopération avec les pays africains frères.

Cette réunion illustre la volonté commune du Maroc et de la CAFAC de promouvoir une coopération panafricaine structurée, fondée sur le partage d’expertise et le développement du capital humain, au bénéfice de l’ensemble du continent.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ICAO-GISS 2026 est organisé du 14 au 16 avril dans la cité ocre par le ministère du Transport et de la Logistique, en partenariat avec l’OACI, sous le thème “Solutions régionales, bénéfices mondiaux”.

LR/MAP