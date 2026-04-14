Le Maroc et Sao Tomé-et-Principe déterminés à renforcer leur coopération économique (M. Bourita)

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Le Maroc et la République de Sao Tomé-et-Principe sont déterminés à renforcer leur coopération économique, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec la ministre d’État chargée des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de la République de Sao Tomé-et-Principe, Mme. Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, actuellement en visite de travail dans le Royaume, M. Bourita a indiqué que son homologue de Sao Tomé-et-Principe tiendra, mercredi, une rencontre avec des hommes d’affaires marocains afin d’examiner les moyens de promouvoir les relations économiques bilatérales.

Les deux parties sont convenues, lors de cette rencontre, de mettre en place un mécanisme de suivi de tous les points inscrits dans la feuille de route de la coopération entre les deux pays pour la période 2025-2027 et d’organiser la réunion de la commission mixte bilatérale au cours de l’année prochaine à Laâyoune, a-t-il souligné.

Cette feuille de route, a-t-il relevé, comprend un ensemble d’engagements et de mesures visant à concrétiser la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le renforcement des relations entre les deux pays, soulignant avoir discuté avec Mme Amado Vaz de l’état d’avancement de la mise en œuvre de cette feuille de route, « ce qui a été réalisé, ce qui ne l’a pas été et les raisons qui ont empêché sa concrétisation ».

Par ailleurs, M. Bourita a salué la position constante de soutien de Sao Tomé-et-Principe à la question du Sahara marocain ainsi qu’aux candidatures du Maroc aussi bien à l’Union africaine qu’aux Nations unies, notant que ce pays a toujours été un soutien indéfectible du Royaume dans tous les fora régionaux et internationaux.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a également salué l’adhésion de Sao Tomé-et-Principe à l’Initiative Royale Atlantique.

S’agissant de la situation intérieure à Sao Tomé-et-Principe, M. Bourita a fait savoir que le Royaume suit de près les développements dans ce pays, rappelant que le Maroc a toujours soutenu la stabilité politique et institutionnelle de Sao Tomé-et-Principe.

LR/MAP