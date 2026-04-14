“Rabat, capitale mondiale du livre 2026” marque l’amorce d’une nouvelle dynamique pour la démocratisation du savoir

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L’événement “Rabat, capitale mondiale du livre 2026” marque l’amorce d’une dynamique inédite pour la démocratisation du savoir dans les espaces publics et l’instauration d’un dialogue universel entre les cultures, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

S’exprimant lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation des programmes de “Rabat capitale mondiale du livre 2026”, qui débutera le 24 avril pour une durée d’un an, et de la 31e édition du Salon international de l’Édition et du Livre (SIEL), prévue du 1er au 10 mai, M. Bensaid a indiqué que Rabat est en passe de devenir une plateforme de dialogue universel, véhiculant les valeurs marocaines authentiques, fondées sur la modération et l’ouverture.

Cette vision ambitionne de démocratiser le savoir, faisant de la lecture une composante de l’identité visuelle et du quotidien des citoyens, a-t-il souligné, notant qu’il s’agit également de soutenir l’économie culturelle et les industries créatives, de l’édition à la numérisation, pour faire de la culture un secteur générateur de richesses et d’opportunités d’emploi pour la jeunesse marocaine.

Le ministre a également soutenu que la désignation de Rabat par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour ce prestigieux titre constitue une reconnaissance pour une ville au riche héritage historique.

A la faveur de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Rabat s’est érigée en pôle civilisationnel de renommée internationale, doté d’infrastructures culturelles d’envergure, a-t-il poursuivi, relevant que la Capitale s’est transformée en chantier faisant de la culture un droit garanti pour chaque citoyen.

Pour sa part, le directeur du Bureau régional de l’UNESCO pour le Maghreb, Charaf Ahmimed, a souligné que le choix de Rabat comme Capitale mondiale du livre est une initiative de reconnaissance envers cette ville, consacrant la Vision Royale visant à faire de la capitale marocaine un carrefour des cultures, notant que Rabat rejoigne ainsi le réseau des villes qui fait du livre un acteur de développement durable.

“Rabat mérite pleinement cet honneur au regard de son écosystème professionnel dynamique dédié à l’industrie du livre, comprenant des maisons d’édition, des librairies et des salons, ce qui en fait un espace stimulant favorisant l’accès à la culture pour toutes les composantes de la société”, a précisé M. Ahmimed.

De son côté, le président du Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, a considéré que ce choix reflète une mutation qualitative de la présence du livre dans le quotidien du citoyen, en tant que vecteur essentiel à l’édification d’une personnalité équilibrée et ouverte.

M. El Abdi a réitéré l’engagement du Conseil à soutenir les activités du SIEL, soulignant que le défi réside dans l’ancrage de l’habitude de la lecture comme acte citoyen dans un contexte de mutation technologique majeure.

Pour sa part, la présidente du conseil communal de Rabat, Fatiha El Moudni, a indiqué que la culture est un levier du développement et de la citoyenneté, estimant que la désignation de Rabat capitale mondiale du livre comme le couronnement d’un travail intégré visant à élargir l’accès à la culture et à consolider le rayonnement civilisationnel international du Royaume.

Mme El Moudni a salué ce moment fort qui s’inscrit dans le prolongement d’une politique publique culturelle qui place le livre au centre de l’intégration sociale, avec une attention particulière portée aux droits des enfants, des femmes et des catégories vulnérables.

A cette occasion, un hommage a été rendu au doyen des libraires de Rabat, Mohamed Belarbi, qui a passé 63 ans au service des lecteurs et des bouquinistes ayant fait des ruelles de Rabat des bibliothèques à ciel ouvert.

Cette conférence de presse a été marquée par la signature symbolique du “Manifeste de Rabat pour le Livre” par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, la présidente du Conseil communal de Rabat et le président du Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra.

LR/MAP