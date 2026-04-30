L’Allemagne salue les réformes menées par le Maroc sous le Leadership de SM le Roi

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Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a salué les réformes engagées par le Royaume du Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, mettant en avant leur contribution notable au développement politique, économique et social du pays.

Dans la déclaration conjointe adoptée à l’issue de la deuxième session du Dialogue stratégique multidimensionnel Maroc-Allemagne, tenue jeudi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue allemand, l’Allemagne a également souligné les progrès accomplis dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement, dont les retombées profitent à l’ensemble des citoyens marocains.

Le chef de la diplomatie allemande a, en outre, mis en exergue le rôle actif et constructif du Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la promotion de la paix et de la stabilité aux niveaux régional et international. À ce titre, il a salué l’engagement personnel du Souverain, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, ainsi que les Initiatives Royales en faveur du développement du continent africain.

Par ailleurs, il a souligné que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, constitue un partenaire stratégique de premier plan pour l’Union européenne, l’OTAN et l’Allemagne en Afrique. Le Royaume est ainsi considéré comme un trait d’union essentiel entre le Nord et le Sud, grâce à son rôle actif et à sa contribution significative à la stabilité régionale et à la coopération internationale.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a salué aussi les efforts soutenus du Royaume dans la lutte contre le terrorisme et l’immigration irrégulière.

LR/MAP