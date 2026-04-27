L’ICESCO célèbre le cap des dix millions de visiteurs au Musée international de la Sîrah à Rabat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a célébré, dimanche à Rabat, le cap des dix millions de visiteurs de l’Exposition et Musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, lors d’une cérémonie marquée par la présence d’un parterre d’oulémas, de responsables et de figures du monde intellectuel et culturel.

Organisé en partenariat avec la Ligue du monde islamique (LMI) et la Rabita Mohammadia des Oulémas, cet événement culturel vise à mettre en lumière les dimensions civilisationnelles et scientifiques de la Sira, tout en promouvant les valeurs de modération, de coexistence et de paix, à travers un contenu à la fois pédagogique et interactif, retraçant les grandes étapes de la vie du Prophète Sidna Mohammed.

A cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a souligné que la présentation de la Sira à travers des supports concrets et immersifs constitue une initiative louable, en phase avec les modes d’expression contemporains, permettant aux jeunes générations d’appréhender visuellement la vie du Prophète.

Dans une allocution enregistrée, le ministre a rappelé la Lettre adressée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, au Conseil Supérieur des Oulémas au sujet de la commémoration de l’anniversaire du 15e siècle de la naissance du Prophète Sidna Mohammed, que la Prière et la Paix soient sur Lui, mettant en exergue l’amour sincère des Marocains pour la noble personne du Prophète.

Pour sa part, le Directeur général de l’ICESCO, Salem bin Mohammed Al-Malik, a noté que ce cap des dix millions de visiteurs témoigne de l’amour et de la vénération que portent les Marocains et tous les visiteurs à la personne du Prophète.

Dans une déclaration à la presse, il a précisé que ce succès s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique exemplaire entre l’ICESCO, la LMI et la Rabita Mohammadia des Oulémas.

Le Secrétaire général de la LMI, Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa, a quant à lui indiqué que le musée vise à présenter la Sira sous forme d’expériences interactives basées sur les technologies de pointe, transformant ainsi un récit textuel en une expérience visuelle.

Le signe du musée, “La Sira comme si vous la viviez”, traduit parfaitement cette démarche, a-t-il ajouté, soulignant que la visite permet de transporter “l’esprit et l’émotion” au cœur de l’époque du Prophète, grâce à une médiation technologique avancée.

De son côté, le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, a précisé que le musée s’articule autour de trois pôles principaux, à savoir “l’exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique” et le “Panorama de la chambre du Noble Prophète”, ainsi que le pavillon “L’attachement des Marocains au Noble Prophète, symbole d’amour et de fidélité”.

Cette initiative a pour objectif de rapprocher la Sira du grand public, en favorisant un lien à la fois spirituel et émotionnel, propice à une meilleure appropriation des enseignements du Prophète, a-t-il fait remarquer.

La cérémonie a notamment été marquée par l’inauguration de nouveaux espaces, ainsi que par une table ronde réunissant experts et universitaires autour des dimensions civilisationnelles et scientifiques de la Sira et de son rôle dans la consolidation des valeurs de modération, de coexistence et de paix, outre la célébration symbolique du dix-millionième visiteur.

LR/MAP