Marché des capitaux | Plus de 19,45 MMDH de levées à fin mars 2026 (AMMC)

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Les levées de capitaux ont atteint plus de 19,45 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2026, contre 24,25 MMDH à la même période de l’année précédente, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Ces levées comprennent principalement les émissions de titres de créances négociables (TCN) avec 16,87 MMDH et les émissions obligataires totalisant 2 MMDH, précise l’AMMC dans ses indicateurs mensuels du marché des capitaux du mois de mars.

S’y ajoutent les émissions de titres de capital s’élevant à 580 millions de dirhams (MDH), fait savoir la même source.

Concernant l’encours des opérations de prêt emprunt de titres, il a atteint 50,7 MMDH à fin mars 2026, en baisse de 4% depuis le début de l’année mais en hausse de 40% en glissement annuel.

Pour le seul mois de mars 2026, les levées de capitaux ont été de 6,61 MMDH, dont 6,53 MMDH provenant des émissions de TCN et 80 MDH des émissions de titres de capital.

LR/MAP