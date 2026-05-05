Rabat | M. Haddad s’entretient avec une délégation du Parti populaire européen

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Le vice-président de la Chambre des conseillers Lahcen Haddad s’est entretenu, mardi à Rabat, avec une délégation du Parti populaire européen (PPE) à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE).

S’inscrivant dans le cadre du renforcement des relations de coopération parlementaire avec les institutions européennes, cette rencontre a été l’occasion d’échanger les vues sur les moyens de développer la coopération entre la Chambre des conseillers et l’APCE, eu égard aux relations avancées unissant le Maroc à l’Union européenne (UE), indique un communiqué de la Chambre.

Lors de cette entrevue, l’accent a été mis sur l’importance de hisser ces relations au range d’un partenariat plus approfondi, fondé sur le partage des responsabilités et la convergence des visions autour des questions d’intérêt commun.

Les deux parties ont également passé en revue plusieurs questions d’actualité d’ordre politique et socio-économique, notamment la migration et la stabilité régionale, en particulier au Sahel, outre les défis de la transition énergétique.

Elles ont relevé la nécessité de renforcer la coordination et d’adopter des approches intégrées, en plus de l’échange des expertises et des expériences dans les domaines législatif et de contrôle.

A cette occasion, M. Haddad a mis en avant l’ouverture du Parlement marocain sur son environnement européen, rappelant la place du Maroc en tant que partenaire fiable et agissant aux échelles régionale et internationale.

Il a, en outre, indiqué que les partenariats efficaces reposent sur l’équilibre, l’engagement partagé et l’investissement commun dans la stabilité, saluant le rôle croissant de la diplomatie parlementaire en matière de consolidation de la confiance entre les partenaires, notamment dans un contexte international marqué par des mutations accélérées.

De leur côté, les membres de la délégation du PPE ont salué l’expérience marocaine en matière de réformes politiques et de développement de l’action législative, réitérant leur volonté de renforcer les mécanismes de dialogue avec la Chambre des conseillers et d’élargir les perspectives de coopération, au service des intérêts communs et du partenariat stratégique entre le Maroc et l’UE, face aux défis mondiaux roissants.

Ont pris part à cette rencontre la président du Groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme à la Chambre des conseillers, Abdeslam Lebbar, ainsi que le président du même groupe à la Chambre des représentants, Allal Amraoui.

LR/MAP