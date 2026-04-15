Enseignement | Inauguration à Laâyoune du nouveau site du Lycée Français international Paul Pascon

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Le nouveau site du Lycée Français international Paul Pascon du Réseau MLF Maroc a été inauguré, mercredi à Laâyoune, en présence de l’ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, et d’une pléiade de personnalités marocaines et françaises.

Érigé sur une superficie de 2 Ha, dont 3.500 m² bâtis, cet établissement scolaire français vient confirmer l’engagement constant de la France en faveur de l’éducation et de la jeunesse marocaine et illustrer la vitalité de la coopération franco-marocaine au service de la formation et du savoir.

Les nouveaux locaux permettront à l’école d’augmenter significativement sa capacité d’accueil, pour atteindre jusqu’à 600 élèves de la maternelle à la terminale, avec homologation de tous les niveaux et un enseignement ouvert sur plusieurs langues, notamment l’arabe, l’anglais et l’espagnol.

Dans une déclaration à la presse, l’ambassadeur de France au Maroc a affirmé que la culture et l’éducation occupent une place de choix dans les relations de coopération bilatérale, notant que cet établissement illustre la capacité des deux pays à concrétiser des projets ambitieux au service de la jeunesse et de leur avenir commun.

Ce projet qui s’est concrétisé en un peu plus d’un an, a-t-il souligné, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le Président français Emmanuel Macron, à l’occasion de sa visite d’Etat au Maroc en 2024, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette inauguration symbolise non seulement la coopération concrète entre les deux pays, mais également leur engagement commun en faveur de la jeunesse, en particulier celle de Laâyoune, a-t-il noté.

L’ambassadeur a, en outre, mis en avant la dynamique de développement que connaît la région, soulignant que ce type de projets traduit une orientation résolue vers l’avenir, fondée sur des partenariats solides et des initiatives concrètes touchant différents secteurs.

Dans ce cadre, il a évoqué d’autres actions visant à renforcer la coopération franco-marocaine dans les provinces du Sud, notamment à travers le développement de projets éducatifs, culturels et économiques.

Ainsi, il a annoncé l’ouverture prochaine d’une Alliance française à Laâyoune, destinée à favoriser les échanges culturels et le partage des savoirs.

Par ailleurs, l’ambassadeur a mis en exergue la solidité des relations entre le Maroc et la France, fondées sur une amitié mutuellement bénéfique, ainsi que sur une volonté partagée de construire des projets concrets au service des populations et du développement.

Pour sa part, le président du Réseau MLF Monde, Christian Masset, a relevé qu’avec ce nouveau site, “nous franchissons une étape décisive”, avec un lieu pensé pour apprendre, mais aussi pour s’épanouir, expérimenter et créer. ‘’Voilà pourquoi, l’établissement est doté d’infrastructures importantes, comportant notamment des laboratoires scientifiques, des centres de connaissance, des espaces sportifs et des salles adaptées à chaque âge’’, a-t-il détaillé.

De son côté, le directeur général du MLF Monde, Jean Marc merriaux, a indiqué que cet établissement scolaire qui s’intègre dans un grand réseau international de plus de 100 établissements, va permettre aux élèves de s’intéresser davantage à l’interculturalité et de pouvoir appréhender les défis du monde.

Plus tôt dans la journée, M. Lecourtier et la délégation l’accompagnant a eu des entretiens avec le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, le président du Conseil municipal et le président du Conseil régional, axés notamment sur la dynamique de développement tous azimuts dans la région, ainsi que le renforcement des relations culturels et éducatives dans les provinces du Sud.

La cérémonie d’inauguration de cette structure scolaire inaugurée pour la première fois en 2012, s’est déroulée en présence notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, du président du Conseil communal, du président du Conseil régional, et de la directrice générale de l’Institut français au Maroc, Agnes Humruzian, ainsi que des élus, et des acteurs associatifs et culturels.

LR/MAP