Produits de la mer | Participation marocaine remarquable au “Seafood Expo Global” de Barcelone

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Le Maroc prend part à la 32ᵉ édition du salon international des produits de la mer “Seafood Expo Global”, qui se tient du 21 au 23 avril à Barcelone, avec la participation d’une trentaine d’entreprises marocaines représentant l’ensemble de la filière halieutique nationale.

La participation marocaine, à travers un pavillon du Maroc d’une superficie de 663 m², organisé sous l’égide de Morocco Foodex, met en avant la richesse et la diversité de l’offre nationale en produits de la mer, allant du poisson frais et congelé aux conserves et produits à forte valeur ajoutée.

Installé au cœur du parc des expositions Fira de Barcelona, le pavillon marocain suscite un vif intérêt auprès des visiteurs professionnels, importateurs et distributeurs venus de différents pays, désireux de nouer des partenariats et de s’informer sur les opportunités offertes par le secteur halieutique marocain.

Les opérateurs marocains mettent en avant la qualité des produits nationaux et le savoir-faire du Royaume dans la transformation et la valorisation des ressources halieutiques, dans un contexte marqué par une concurrence accrue sur les marchés internationaux.

Cette édition enregistre une participation record avec plus de 2.300 exposants issus de 86 pays et 65 pavillons nationaux et régionaux, confirmant le positionnement de ce salon comme plateforme mondiale de référence pour les professionnels du secteur.

Organisé par le groupe Diversified, l’événement couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des produits de la mer, incluant la transformation, le conditionnement, la logistique et les solutions technologiques dédiées à l’industrie.

Outre l’exposition, le salon propose un programme de conférences réunissant plus de 90 experts internationaux autour de thématiques liées notamment à la durabilité, à l’aquaculture, à la transparence des chaînes d’approvisionnement et aux tendances de consommation.

La manifestation, qui devrait générer plus de 161 millions d’euros de retombées économiques pour Barcelone, constitue une opportunité pour les opérateurs marocains de consolider leurs positions à l’export et de renforcer leur présence sur les marchés internationaux.

Plus grand rendez-vous mondial du secteur, le Seafood Expo Global rassemble chaque année des milliers d’acheteurs, importateurs, distributeurs et professionnels de la restauration, offrant un espace privilégié de rencontres, d’échanges et de développement des affaires dans l’industrie des produits de la mer.

LR/MAP